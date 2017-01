Costa Rica: Estímulos a la creatividad

Buenas noticias para el arte y el diseño

Cuando el calendario llega a diciembre, se disparan las buenas y las no tan buenas noticias. El mercado hace de las suyas, este 2016 -a pesar de la tragedia ocasionada por el huracán Otto, que arrasó comunidades norteñas en el confín con Nicaragua-, no faltaron los viernes negros, rojos y hasta semanas negras enteras publicitadas hasta el aburrimiento por todos los medios habidos y por haber. Con el pago de los aguinaldos en este diciembre, el comercio enciende una algarabía ficticia, pues en el fondo nada cambia, son como un triquitraques o buscapiés que se lanzan en los festejos, pero acabada la pólvora todo sigue igual. Sin embargo, para el arte y el diseño esta vez llegaron noticias halagüeñas.

El Séptimo FID

Para el 10, 11 y 12 de marzo del 2017, la organización del Festival Internacional de diseño FID, y como lo hace cada año, ofrecen traer al país a las figuras más destacadas de la creatividad mundial; oportunidad para compartir sus experiencias con estudiantes de diseño, arquitectura, arte, profesionales y empresas del ramo. Es bueno en la medida de remover la modorra con que se empieza el calendario, conocer individuos creativos que innovan y buscan en esta profesión la manera de tener éxito en los negocios, es una motivación para todos.

Los organizadores del FID mancomunados con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC, llenarán nuevamente los espacios de la Antigua Aduana en San José, quienes llegan a escuchar experiencias de éxito, tratando de llenarse de bríos para proseguir con su carrera, gestar quizás un nuevo proyecto y, en una atmósfera cargada de emocionalidad, llenar su saco de esperanzas. En la página web del FID y en FB se informa sobre los invitados.

Salón Nacional de Artes Visuales 2017

Al observar la realidad, nos percatamos que el sector diseño es favorecido en tanto que sus productos conllevan pensamiento en términos y estrategias para su inserción y comercialización. ¿Pero el arte? Los artistas se quejan de la falta de oportunidades en un mercado inexistente o totalmente compungido; en una feria de arte que hasta hace unos años era exitosa, esta vez les llovió y los expositores se veían unos a otros con sus caras como las de los retratos de Giacometti o el mismo Modigliani. Preparar una exposición en la actualidad es en suma oneroso apara un artista, por los costos de producción no solo de la obra sino también la muestra en sí. Por esta razón, en un medio donde ocurre poco, que el Museo de Arte Costarricense MAC anuncie en estos días la realización del Salón Nacional de Artes Visuales 2017, también para marzo, es digno de anunciarse con bombos y platillos.

Se espera una nueva modalidad de realización, alejada de la vieja noción de las técnicas y sin curaduría previa; ahora será por presentación de carpetas documentales con las propuestas, para que sean revisadas por el equipo curatorial del museo. Así se espera un mejor impacto en la premiación con el jurado. Si el río suena… es porque piedras trae. Ejemplo de la modalidad lo tuvimos meses atrás con la X Bienal de Arte Centroamericana, dirigida por Tamara Díaz y un grupo de curadores por país.

Apoyo económico para las MIPIMES de Diseño

En un mes cuando solo se habla de fiestas, comilonas y piñatas, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC, también anuncia una buena nueva que favorece al sector creativo del diseño nacional. El Ministerio de Cultura consiguió recursos para apoyar al sector diseño, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, en conjunto con la Cooperación Financiera de la República Federal de Alemania (KfW) y la Unión Europea, a través del programa Facilidad de Inversión de América Latina (LAIF). Se destinará la considerable suma de ciento setenta y nueve mil dólares. El ente encargado de gestionar el impulso seleccionando a las empresas de diseño calificadas, será el MADC, por haber demostrado, como se expresa en el documento de lanzamiento: “por sus caracteres de antigüedad, formalidad organizacional, diversificación, competitividad, capacidad de crecimiento, proyección, valor agregado, sostenibilidad organizacional, sustentabilidad, valor cultural y solidaridad con el medio”. Con ello esta institución cultural tendrá a su haber un Centro de Desarrollo Empresarial Dinámico, con sede ahí mismo en el Centro Nacional de Cultura. Buena noticia, en tanto se espera que en los próximos años mejore la oferta de productos de buen diseño, incrementen las exportaciones y den un respiro al producto local en su búsqueda por posicionarse en mejores espacios de circulación internacional. Felicitamos al equipo del MADC y a las empresas seleccionadas por este estímulo.

A manera de conclusión

Indudable que tenemos buenas noticias para provocar al sector creativo nacional, confrontarse a otros estándares de calidad, reconocimiento de nuevas vías para buscar el éxito, tanto para el arte como para el diseño, es oportuno. Pero es necesario un empuje más, afinar la crítica, pues si se afirma que todo está bien, se baja la guardia. Se nos presenta otra oportunidad, y hay que sacarle provecho. Por ejemplo, ya que me refería en un inicio a las contingencias dejadas por el huracán Otto, los diseñadores deberían incrementar sus proyectos para ofrecer diseño ante las catástrofes naturales, soluciones factibles en costos y tecnología, que puedan dar habitación segura, mobiliario adecuado, incluso hasta existió el drama de la alimentación y el aseo personal, son temas posibles para la discusión gremial, y traer expertos invitados al FID que tengan experiencia en casos similares y no solo que vengan a hablar de las apariencias y el ego personal. Estímulos no faltan, ahora nos toca a nosotros poner pensamiento y acción para conquistar esos territorios a pesar de tanto gigante que aparecen por ahí amedrentando las buenas iniciativas.