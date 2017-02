Febrero: una agenda completa de ideas que promueven el diseño

Roca Barcelona Gallery. 2 de Febrero, Barcelona.

El jueves 2 de febrero a las 19 horas llega la última sesión del ciclo Development by Design que organiza Roca Barcelona Gallery junto a la School of Architecture UIC Barcelona y la Fundación We Are Water. En esta ocasión, Eric Cesal, escritor, diseñador, constructor y humanista residente en San Francisco, abordará el tema “Desastres antinaturales y el futuro de la resiliencia”. Conferencia en inglés, inscripción previa.

Curso: ¡Aprende a estampar tu propia totebag en serigrafía!. A partir del 11 de febrero, Málaga.

El espacio La Térmica junto con Print Club Málaga organizan este workshop para dar los primeros pasos en el mundo de la serigrafía. Las sesiones se llevará a cabo en diferentes lugares: el 11 de febrero en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso (Torremolinos); el 18 de febrero en la Casa de las Asociaciones (Vélez Málaga) y el 18 de marzo en Manuel J. García Caparrós (Alhaurín de la Torre).

El pintor en su taller. 21 de febrero, San Sebastián

“El pintor en su taller” es una conferencia que organiza el Club de arte Catalina de Erauso en colaboración con Kutxa Kultur con el objetivo de reflexionar sobre la vida profesional del artista: su espacio, su personalidad, sus valores estéticos y sociales en cada momento histórico. Conferencia a cargo de Carmen Alonso-Pimentel, Doctora en Historia del Arte. De 19:30 a 21:00 horas en la sala Ruiz Balerdi, en Tabakalera.

Cevisama 2017. Del 20 al 24 de febrero, Valencia

Cevisama 2017, la 35ª edición del Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra Natural, Materias Primas, Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, Tejas y Ladrillos, Materiales y Utillaje para Solados y Alicatados y Maquinaria llega para dar a conocer las últimas tendencias del sector. Una cita ineludible para profesionales dedicados a este ámbito del diseño.

ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Del 22 al 26 de febrero, Madrid.

La destacada feria Arco representa un completo escaparate del arte en todo su esplendor y es por ello que es una cita obligada para los amantes de esta disciplina. Artistas, galeristas, profesionales del arte, coleccionistas, aficionados, visitantes… una muestra del arte contemporáneo.

Empleo Digital. A partir de febrero, Madrid.

La Fundación Telefónica organiza cursos online gratuitos para que jóvenes de entre 18 y 35 años que se encuentren en situación de desempleo y hayan terminado la ESO puedan acceder a formación en: Desarrollo web con Java, Liferay, Ruby On Rails, PHP, Aplicaciones móviles, Big Data, Videojuegos o Ciberseguridad. Duración de los cursos: entre cuatro y ocho semanas, no se necesitan conocimientos previos.

Exposición Del cúter a las redes. Jordi Català: comunicación visual y estrategias en la infografía. Hasta el 24 de febrero, Barcelona.

La Sala de exposiciones del Edificio de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) acoge hasta el 24 de febrero la exposición “Del cúter a las redes. Jordi Català: comunicación visual y estrategias en la infografía”, en la que quien es considerado uno de los padres de la infografía, muestra mediante los trabajos realizados en prensa y en diversas empresas e instituciones la historia de esta herramienta visual y de impacto que tiene en la visualización de la información.