Reconstruction of the Universe, pabellón de bambú de Sun Xun y Audemars Piguet

Instalación multisensorial

La firma de relojes suiza Audemars Piguet, patrocinadora desde 2013 de la prestigiosa feria de arte contemporáneo Art Basel, presentó durante la última edición de la Art Basel Miami celebrada este mes de diciembre en la ciudad estadounidense, Reconstruction of the Universe. Una impresionante instalación multisensorial de bambú que, diseñada por el polifacético y multidisciplinar artista chino Sun Xun, forma parte de la iniciativa Audemars Piguel Art Commission, con la que desde 2015 la empresa relojera busca fomentar la colaboración con artistas contemporáneos de renombre.

El bambú como materia prima

Fabricado con varillas de bambú y ligeramente curvo, el pabellón recreaba un dosel que, con forma de S, se elevaba desde el suelo hacia el cielo, envolviendo la zona de exposición. Un entorno inmersivo que ha ofrecido a los visitantes un viaje por sistemas globales y memorias individuales, y donde han jugado un papel fundamental los elementos escultóricos y auditivos: la película de animación en 3D proyectada en el exterior y el espacio expositivo interior, con tradicionales pinturas en movimiento, dibujos a tinta y proyecciones de luz esférica. Iluminada tras el anochecer, la estructura lograba su máximo esplendor durante la noche, convertida en un impresionante faro de muy distintas tonalidades.

Audemars Piguet, Sun Xun y 100 estudiantes de arte

“Reconstruction of the Universe ha sido uno de los proyectos más complejos realizados hasta la fecha, resultado de la combinación de la artesanía más tradicional y una tecnología de vanguardia” señaló Sun Xun, quien contó para su realización con la colaboración de más de 100 estudiantes de arte. Junto a expertos trabajadores de Audemars Piguet, el artista y su equipo trabajaron estrechamente en el desarrollo de las proyecciones esféricas: cinco películas en continuo bucle, inspiradas en los cinco elementos —metal, madera, fuego, agua y tierra— que estructuran el universo según la tradición china. Con un papel fundamental en la instalación, el tiempo se ha materializado a través de imágenes de magos, talleres relojeros, constelaciones planetarias, relojes y sus elaborados mecanismos internos, porque, como el propio Sun Xun afirma, “el tiempo es una dimensión metafísica de la existencia, aunque no sea visible y no pueda ser tocado”.