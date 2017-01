Best Art Vinyl Awards 2016, ganadores y nominados

Los ganadores de la 12ª edición de los Best Art Vinyl Awards, galardones que premian aquellas portadas de discos de vinilos que destacan por su diseño, han sido, en primer lugar, Everything You’ve Come to Expect, del grupo The Last Shadow Puppets, un diseño de Matthew Cooper; en segundo lugar, Blackstar, de David Bowie, obra de Jonathan Barnbrook; y en tercer lugar la portada de Under the Sun, de Mark Prichard, y diseñada por Jonathan Zawada. Estas han sido las tres ganadoras de entre los 50 álbumes nominados, y han sido escogidas por un panel de expertos en diseño de portadas de discos y ganadores de anteriores ediciones de los Best Art Vinyl Awards. Las 50 portadas abarcan una completa gama de disciplinas creativas que van desde las artes plásticas tradicionales, hasta la fotografía, la infografía o la poesía en Braille, una de las novedades de este año. La portada ganadora muestra un retrato de Tina Turner tomado por el fotógrafo de Vogue Jack Robinson en Nueva York, el 25 de noviembre de 1969. A la fotografía original, tomada en blanco y negro, el ilustrador y diseñador Matthew Cooper —cuyo trabajo ha ilustrado portadas de artistas como Franz Ferdinand, Artic Monkeys, Noel Gallagher o Paul McCartney— ha agregado un tinte para crear un nuevo esquema de color, así como un ambiente más cálido y contemporáneo. Los Art Vinyl Awards son organizados por Memory Box UK, la empresa que ha comisariado durante tres años la Art Vinyl Gallery, la primera galería del Reino Unido dedicada exclusivamente al diseño de portadas de discos. La exposición con las 50 portadas nominadas este año puede visitarse en el Hotel Hari de Londres hasta el 31 de marzo.