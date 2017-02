Elephant on the moon, cuento ilustrado por Gosia Herba y Mikołaj Pasiński

Pese a ser un cuento ilustrado destinado al público más joven, Elephant on the moon se basa en una historia real sucedida en el siglo XVII. Sir Paul Neal, astrónomo miembro de la Royal Society, afirmó haber visto un elefante en la luna. Su descubrimiento provocó confusión y disparó la imaginación de muchos escritores. Y puntualmente, gracias al relato satírico del escritor británico Samuel Butler, la historia llegó a Francia, donde el propio Fontaine escribió un cuento sobre él, Un animal dans la lune. Ahora, la ilustradora Gosia Herba y el diseñador Mikołaj Pasiński retoman esta historia a través de su personaje, una astrónoma que cada noche mira a la luna a través de su telescopio hasta que un día hace un descubrimiento asombroso: ¿Es posible que haya un elefante viviendo en la luna? Elephant on the moon es un cuento ilustrado sobre el valor, la pasión y la determinación. Escrito por ambos autores e ilustrado por Gosia Herba, ha sido publicado por Centrala en Polonia y Reino Unido.