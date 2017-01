Mobilo Animated, la tipografía animada gratuita de Animography

Tipografía animada holandesa

Animography, la tienda online de tipografía animada, fundada y comisariada por el estudio de diseño y animación gráfica digital holandés, Calango, presenta Mobilo Animated. Se trata de una iniciativa que viene a sumarse a Franchise Animated (2013) y Animography Monthly (2014), dos proyectos que invitaban a diseñadores y artistas a trabajar e investigar sobre las infinitas posibilidades que ofrecen las tipografías animadas. Acompañado por Alfredo Marco Pradil de Hanken Co. —responsable del diseño de la tipografía— y Clark Rhee –autor de la música y el sonido–, Krielaars propone ahora explorar el equilibrio entre la aleatoriedad y el enfoque sistemático en el diseño de la tipografía animada.

236 animadores que dan vida a Mobilo Animated

La tipografía diseñada por Alfredo Marco Pradil es el punto de partida del trabajo de los 236 animadores que dan vida a Mobilo Animated. Responsable cada uno de un solo carácter y utilizando no más de cuatro colores y 25 marcos en una composición de 500 x 600 pixeles, los participantes han creado un alfabeto animado que, aunque reúne una gran variedad de técnicas y estilos, queda unificado por la paleta de colores y las formas utilizadas. Todas las letras y números tienen tres variantes únicas, lo que permite evitar la animación repetitiva en palabras con letras repetidas y proporciona la libertad de escoger y elegir “personajes que van bien juntos”. El archivo After Effects, que contiene todos los fotogramas clave, expresiones y ilustraciones de los artistas, puede utilizarse en proyectos comerciales y no comerciales, y está disponible para su descarga desde la propia web por el precio de un Tweet o Facebook-post.

Tipografías personalizadas y escaladas, compatibles con After Effects CS5

Visita indiscutible para cualquiera que esté buscando una tipografía animada para su proyecto, Animography ofrece letras ‘en movimiento’ muy fáciles de usar, que compatibles con After Effects CS5 y versiones posteriores, y preparadas para trabajar con characteristic (script de After Effects), pueden ser personalizadas y escaladas con total libertad, sin perder por ello su calidad original. Junto a las versiones ‘standard’ ofrece un servicio personalizado para clientes que no encuentran el tipo de letra que buscan o desean una licencia exclusiva. “Estudiando las distintas necesidades podemos crear una fuente estática y una de tipo animado desde cero que se ajuste a su marca, o utilizar sus tipos de letra estáticos actuales y animarlos” señalan los diseñadores. Además, todo aquel que esté trabajando en una fuente de animación y quiera venderla en Animography no tiene más que mandar un mail a hello@animography.net con la propuesta. Aunque lo ideal es enviar la tipografía después de haber hecho una prueba de animación de los primeros tres giflos, el equipo de Calango es consciente de que hay muchos diseñadores sin experiencia alguna en la animación. “Ofrecemos nuestra ayuda e invitamos a todos los interesados a que nos envíen sus archivos, que nosotros revisaremos para determinar si son adecuados para la animación” añaden desde la plataforma.