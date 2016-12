One, el cargador externo de Katerina Kopytina

La joven diseñadora afincada en Moscú, Katerina Kopytina, especializada en diseño industrial y de producto, ha diseñado One. Un pequeño cargador de batería externo con dos conectores, que permiten, de forma simultánea, cargar el teléfono y copiar fotografías, archivos o música a otro dispositivo. “One está destinado al habitante de la gran ciudad, que no necesita una batería de gran potencia, pero quiere su teléfono disponible durante toda la jornada de trabajo”, explica la diseñadora, que destaca su capacidad de carga, de hasta un 70% de la batería del teléfono.