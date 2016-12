AirPods, los controvertidos auriculares inalámbricos de Apple, por fin a la venta

AirPods, por fin a la venta

Los seguidores de Apple han tenido que esperar más de lo previsto para poder disfrutar de los auriculares inteligentes AirPods, presentados el pasado mes de septiembre junto al iPhone 7 y el 7 Plus en los Estados Unidos y el 20 de diciembre en España. Un controvertido producto que, tras anunciar su lanzamiento para finales de octubre, ha visto pospuesta su salida al mercado debido a problemas técnicos que la compañía estadounidense ha tardado en aclarar. “La primera respuesta a los AirPods ha sido increíble. No creemos en distribuir un producto que aún no está listo, y necesitamos algo más de tiempo antes de presentarlo ante nuestros clientes”, afirmaban hace dos meses desde Apple.

Las causas del retraso

Sólo ahora, y ya disponible en el mercado, se conocen las causas del retraso: el protocolo Bluetooth no fue diseñado para hacer llegar la señal de forma simultanea a los dos dispositivos independientes que componen los AirPods, un problema para Apple a la hora de hacer llegar el sonido a los dos auriculares en perfecta sincronía. Además de las distorsiones de sonido producidas cuando sólo queda activo uno de ellos, ya sea por falta de batería o desperfecto técnico, a pesar de la ‘capacidad teórica’ de ambos para recibir señal.

¿Cómo funcionan los AirPods?

Sin cables, los AirPods se conectan vía bluetooth o WiFi, impulsados por el chip W1 de Apple, que facilita la conexión con otros dispositivos de la marca y permite escuchar música durante cinco horas con una sola carga. Los auriculares son capaces de “adivinar”, mediante unos sensores infrarrojos, cuando un usuario los lleva puestos, por lo que una vez que notan el contacto con los oídos comienzan a funcionar automáticamente. Además, los acelerómetros de movimiento también responden al tacto, permitiendo acceder a Siri con dos toques, reconociendo la vibración y procedencia de la voz del usuario durante la conversación y reduciendo, junto a un par de micrófonos con tecnología beamforming, el ruido de fondo. Como viene siendo habitual en Apple, la estética juega un papel fundamental, y los AirPods se presentan en un pequeño estuche de carga blanco con cierre magnético, con más de 24 horas de autonomía y un led multicolor que indica el estado de carga; con las instrucciones y un cable de carga estándar USB a flash (se prescinde del clásico enchufe a pared) en su interior.

La gran polémica

Recién presentados, los AirPods cuentan ya con numerosos detractores, que denuncian el precio desorbitado –179 euros– y mal diseño de un producto que algunos definen como poco práctico, pues pueden caerse fácilmente. Una afirmación a la que Tim Cook, CEO de Apple desde el fallecimiento en 2011 de Steve Jobs, no ha tardado en responder, señalando que él los ha usado mientras corre, “incluso bailando”, y nunca los ha perdido. “Es el peso y la tensión de los cables lo que normalmente hace que los auriculares se caigan” señaló Cook en una entrevista concedida al programa estadounidense Good Morning America. A pesar de sus declaraciones en defensa del nuevo producto de Apple, ya han salido a la venta accesorios para mantener los AirPods en su sitio, como la correa de Spigen que, aunque destroza por completo el concepto original, aporta esa seguridad extra que algunos demandan. Pero no sólo hay que tener cuidado con los auriculares, también hay que poner especial atención en no perder la caja de carga, ya que hacerlo implicaría tener que comprar una nueva para poder cargarlos, y su precio no es precisamente barato. Sin olvidar su diseño de líneas futuristas, que muy distinto al de los auriculares vistos hasta ahora y en línea a la filosofía de Apple, que “prefiere crear tendencias a seguirlas”, ha sido objeto de numerosas críticas.

De Steve Jobs a Tim Cook, la marca mejor valorada a nivel mundial

Aunque tras el fallecimiento en 2011 de su fundador, Steve Jobs, muchos temieron que el universo Apple se tambalease, cinco años después la empresa sigue adelante bajo el liderazgo de Tim Cook, como “la marca mejor valorada a nivel mundial” según señala el informe anual que la consultora Interbrand elabora sobre las 100 mejores marcas del mundo (Best Global Brands). Y es que, a pesar de acabar de sufrir su primera caída de ingresos desde 2003, causada por el descenso de ventas del iPhone por primera vez en nueve años (que aún así sigue siendo el producto estrella de la compañía), Apple ha logrado duplicar sus ingresos durante estos últimos cinco años. Un periodo de tiempo que ha servido para asentar su posición de líder en el mercado mundial del móvil, con cientos de millones de iPhones y iPads vendidos en todo el mundo; sin olvidar su cada vez mayor presencia en el sector de las aplicaciones, Apple Music, o los revolucionarios Apple Watch. Aunque no todo ha sido un camino de rosas: Apple Maps no logró el éxito esperado, y el propio Cook reconoció su fracaso en unas declaraciones al The Washington Post. Sin embargo, más allá de números, muchos han acusado a la empresa de innovar menos: aunque su inversión en I+D ha aumentado. “Apple vive de sus inventos pasados y no tiene mucha cosa nueva para aportar” señala Vivek Wadhwa, profesor de la universidad de Carnegie Mellon y ex empresario en Silicon Valley, para quien sin embargo es difícil determinar dónde estaría la compañía si Steve Jobs aún viviera. Aunque la pregunta de si Jobs hubiera aprobado los Airpods siempre quedará sin responder, no debemos olvidar que en 2007 Apple lanzó bajo su mandato el iPhone Bluetooth Headset, que de diseño similar a los Airpods, aunque menos avanzado, resultó ganador del prestigioso Red Dot Award.