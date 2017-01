Cinco aplicaciones gratuitas de Chrome para la inspiración

Cinco experiencias que harán mucho más entretenida tu navegación

Seguramente ya te has topado con muchas de las aplicaciones, juegos o extensiones gratuitas que Chrome ofrece en Internet y que te permiten sacarle más provecho a tu tiempo frente al ordenador. Pero si aún no has encontrado ninguna que realmente llame tu atención, en este artículo te recomendamos cinco posibilidades que por diferentes razones marcan la diferencia y merecen ser tenidas en cuenta en 2017.

Build with Chrome, academia de constructores

Para conmemorar el 50 aniversario de Lego en Australia, la compañía de juguetes danesa se asoció con Google para crear Build with Chrome, el conjunto Lego más grande del mundo. La plataforma interactiva fue diseñada por la agencia sueca North Kingdom y cuenta con tecnología 3D y ocho billones de piezas de Lego, que pueden cambiar de color. Aprovechando las capacidades 3D de Chrome, los usuarios pueden crear prácticamente cualquier cosa; y gracias al aporte de Google Maps, la plataforma te permite situar aquello que desees construir en cualquier parte del mundo. Además, también es posible publicar los diseños y compartirlos con amigos utilizando una URL única.

Video Puzzle, de Joshua Shammay para Chrome Experiments

Chrome Experiments es un sitio creado por Google en el año 2009 para que los exploradores de la web puedan exhibir sus novedades. En él, podrás encontrar juegos, programas interactivos y proyectos de arte. Es de destacar que todos los experimentos exhibidos en el sitio se realizan con tecnologías de código abierto. A comienzo de 2015 ya existían más de 1000 proyectos publicados. Un buen ejemplo de lo que puedes encontrar navegando por este sitio es el Video Puzzle, un puzle realizado con pequeñas partes de vídeos, que son reproducidas en tiempo real mientras los usuarios tratan de encontrar la combinación correcta para reconstruir las imágenes. El proyecto, diseñado por Joshua Shammay, nos ofrece films rescatados de tiempos analógicos (Loquillo, Betty Boop y Popeye) y un entretenimiento adictivo para los ratos de ocio.

Muslo 2, diseño, desarrollo y tecnología

Es una extensión diseñada para combatir la falta de inspiración con una sobredosis de proyectos y novedades en materia de diseño, desarrollo y tecnología, que despertarán tu curiosidad y estimularán tu creatividad. Funciona igual que cualquier ventana de inicio, pero proporcionando un rápido pantallazo por las novedades más atractivas e interesantes de la web, así como múltiples accesos directos para descubrir otras tú mismo. Muzli2 escanea constantemente la web para brindar un paseo inspirador y gratificante al usuario.

The Wilderness Downtown, de Chris Milk para Chrome Experiments

The Wilderness Downtown es otro de los experimento de Chrome, esta vez con la colaboración de Chris Milk, propone un corto interactivo creado con datos e imágenes relacionadas con nuestra propia infancia. Ventanas coreografiadas del navegador se abren al ritmo de We Used to Wait de Arcade Fire, brindando una experiencia audiovisual notable. The Wilderness Downtown explora las potencialidades emocionales de la web y avanza hacia un nuevo estilo de narración: con vídeos diseñados de manera personalizada para ser realmente únicos para cada espectador. El proyecto fue construido con las últimas tecnologías web abiertas, incluyendo video, audio y lienzo HTML5.

Website Destroyer, y cómo “destruir” la web que más te irrita

Finalmente si nada de lo que has visto hasta aquí ha sido de tu agrado, nuestra última recomendación te vendrá de maravillas. Para canalizar cualquier frustración o enfado con la Web siempre te quedará esta aplicación que te brinda toda clase de armamento para que destruyas esa página que tanto te irrita. Ametralladoras, lanzallamas, martillos, grafitis… Website Destroyer pone a tu alcance el arma perfecta para desahogarte de la forma más divertida (e inofensiva).