Experimenta 72

Los Fab Labs y todos los espacios vinculados a la fabricación digital se están convirtiendo en muy poco tiempo en una potente herramienta para toda la sociedad, por ese motivo debemos trabajar en la misma dirección y de forma colaborativa los profesionales, las universidades y las empresas, que tengamos al diseño en el centro de nuestras actividades.

Desde que Neil Gershenfeld creara el primer Fab Lab a principios del año 2000 en el Center for Bits and Atoms del MIT –Massachusetts Institute of Technology– su crecimiento ha sido exponencial y su planteamiento se ha difundido por todo el planeta. Uno de los motivos de su éxito se debe a la alternativa que representan frente al modelo tradicional de diseño, fabricación, distribución y consumo de bienes, un sistema que desde hace tiempo ha demostrado su ineficacia frente al desempleo, los problemas medioambientales y las necesidades de los consumidores.

Miles de creativos de forma independiente y autónoma, distribuidos por todo el mundo han buscado otra manera de proyectar y prototipar, de cambiar la realidad existente, y han encontrado en la fabricación digital las herramientas para materializar sus ideas y, de alguna manera, un tanto utópica y romántica, cambiar el mundo, o por lo menos, intentar mejorarlo. Así los Fab Labs, makerspace, hackerspace y los nuevos espacios que irán surgiendo, se agruparán para defender una serie de principios –recogidos en el llamado Fab Charter– y consolidar un nuevo modelo de diseño y producción.

Para conocer mejor esta silenciosa revolución, hemos entrevistado en este número de Experimenta a Tomás Díez, director del Fab City Research Lab e impulsor del Fab Lab Barcelona, para conocer los motivos que han generado este movimiento de fabricación digital y saber hacia dónde se dirige. También hemos invitado a César García para que desde Crefab –la reciente asociación que preside– nos dibuje la evolución y el panorama actual de este sector en España; y al Dr. Manuel Martínez Torán para que analice las posibilidades que se abren desde el Open Design.

Con la colaboración de Material Connexion presentamos una selección de nuevos materiales y, por último, para localizar y dar visibilidad a las distintas iniciativas que se presentan en España hemos elaborado un Mapa de Fabricación Digital que, ante las continuas incorporaciones, mantendremos actualizado en nuestra web.