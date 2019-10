Agenda de octubre: jornadas, concursos, talleres, muestras… un otoño de diseño

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Loewe Perfumes presentan una selección de 40 fotografías que formaron parte del álbum Urformen der Kunst, del fotógrafo y escultor alemán Karl Blossfeldt (1865-1932), quien dedicó toda su vida a inmortalizar en imágenes plantas y flores. Publicado en 1928, el libro fue la plataforma que le dio a conocer y le hizo entrar en la esfera artística del momento, proyectándolo como uno de los fotógrafos más significativos de la Nueva Objetividad. La muestra, de entrada gratuita, podrá visitarse hasta el 5 de octubre de 2019 inclusive.

Llega la cuarta edición de Lovisual, el festival de diseño, cultura, comercio y gastronomía de Logroño, un evento que busca vincular y visibilizar a comercios y creadores a través de intervenciones en fachadas y escaparates y que este año tendrá lugar entre los días 1 y 11 de octubre. Más información en este enlace.

FLORA Festival Internacional de las Flores celebra su tercera edición del 18 al 27 de octubre de 2019. Por tercer año consecutivo la ciudad de Córdoba se convierte durante 10 días en foco de atención internacional y objeto de deseo para aficionados y expertos en instalaciones florales. Un jurado internacional seleccionará las dos mejores instalaciones de FLORA 2019, que recibirán un primer premio dotado con 25.000 € y un segundo premio de 10.000 €. Además se concederá —al final del festival— un Premio del Público a la instalación mejor valorada por los visitantes.

Los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebrará la séptima edición de los ENAD, un encuentro anual organizado por la READ, la Red Española de Asociaciones de Diseño. Un macroevento que tiene como objetivo dar a conocer el estado del diseño español y proponer líneas de pensamiento y acción para el sector. Más información en este enlace.

Creative Sessions Madrid: el evento de networking para mujeres creativas de Madrid

Tras 9 exitosas jornadas creativas llevadas a cabo en Barcelona, Madrid y Panamá, el próximo jueves 3 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de Creative Sessions en la Sala Valle-Inclan de Madrid a partir de las 19:00 horas. En esta edición, participarán Selene Moral Cordón, Redactora Jefa de Los 40 Principales; Carlota Alvarez Basso, Directora del Festival Cine por Mujeres; Henar Ortega, Periodista freelance y consultora de comunicación fundadora de la agencia Contarlo; Reyes González, Consejera Delegada de la Consultoría de Comunicación RGTogether; y Lucía Pardavila, Experta en Comunicación digital y creadora de contenidos de tendencias.

Exposición: Caligrafía Volumétrica. La caligrafía, del pasado hacia el futuro

La exposición Caligrafía Volumétrica podrá visitarse hasta el próximo 15 de octubre en el Espacio cultural EINA Barra de Ferro de Barcelona. Esta muestra es una manera de enfocar la caligrafía medieval hacia el futuro. Basada en el Trabajo de Fin del Grado de Diseño de Edgar Duch, la exposición está centrada en una serie de piezas que convierten el resultado del estudio de un nuevo recurso estético, que intenta abrir una nueva esfera de conocimiento de la caligrafía medieval.

La Movida. Crónica de una agitación. 1978-1988

El próximo 17 de octubre se inaugura La Movida. Crónica de una agitación. 1978-1988, una exposición comisariada por Antoine de Beaupré, Pepe Font de Mora e Irene de Mendoza. Coproducida por Foto Colectania y Les Rencontres d’ Arles, esta muestra reúne la obra de cuatro fotógrafos de La Movida, una de las épocas más singulares y espontáneas de la cultura contemporánea española, que tuvo lugar fundamentalmente en Madrid en los primeros años ochenta. La exposición podrá visitarse en la Fundació Foto Colectania de Barcelona hasta febrero de 2020.

Asturias Diseña 2019: del 1 al 10 de octubre, Oviedo, Gijón y Avilés celebran el Diseño

Llega uno de los eventos más expectativas ha generado este año. Del 1 al 10 de octubre, las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés se convertirán en las sedes de Asturias Diseña 2019. Un evento que nace para poner al servicio de la sociedad asturiana el Diseño, «con el saber y el saber hacer de las asociaciones y colegios de diseñadores y diseñadoras profesionales de Asturias». comentan desde las organización. Más información en este enlace.

XVI Semana de la Arquitectura 2019. Hasta el 7 de octubre en Madrid

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Fundación Arquitectura COAM, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, celebrará la XVI Semana de la Arquitectura 2019. Hasta el 7 de octubre Madrid se convertirá en la capital de la arquitectura con la celebración de exposiciones y conferencias, la apertura de edificios de reconocido valor arquitectónico y la incorporación de nuevos itinerarios preparados para el disfrute de pequeños y mayores, nuevos itinerarios de urbanismo y arquitectura de la mano de algunos de los Colegiados de Honor del COAM y comenzará un ciclo de diálogos que continuará en los próximos meses sobre la evolución de Madrid en estos 100 años, vista a través de los ojos de algunos de sus grandes protagonistas, con la arquitectura de la ciudad como testigo y telón de fondo.

Ivan Chermayeff in memoriam, buen diseño en la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid

La exposición, Ivan Chermayeff in memoriam, podrá visitarse hasta el próximo 14 de octubre en la Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid. La muestra se compone, por un lado, de los mejores carteles creados por Chermayeff a lo largo de su exitosa carrera; y por otro, de una selección de los mejores posters realizados por diseñadores de todo el mundo, convocados por DIMAD en 2018, en un notable homenaje al fallecido creativo británico.

La obra de Ivan Chermayeff , sin duda uno de los iconos del diseño gráfico del siglo XX, forma parte de la memoria visual de toda una generación. La muestra está enmarcada en el programa Madrid Gráfica 2019. Más información en este enlace.

El concurso de diseño de envases Better with Less – Design Challenge 2019-2020 abre el plazo de inscripción

Better with Less – Design Challenge es el concurso internacional organizado por Metsä Board, empresa finlandesa dedicada a la producción de cartón. ¿El objetivo?, animar a creativos de todo el mundo a buscar diseños de envases innovadores que den respuestas ecológicas y sostenibles a los productos de uso cotidiano. Las inscripciones en las cuatro categorías: cosmética, comercio electrónico, envases de alimentos y una categoría «comodín», están abiertas hasta el 5 de enero de 2020. El premio principal para el concurso es de 7.000 euros, mientras que el segundo premio es de 2.000 euros y el tercero de 1.000 euros.

Muestreo #3. Anti-books, a partir del 11 octubre en el MACBA

Muestreo #3. Anti-books es la tercera de una serie de muestras producidas desde el Centro de Estudios y Documentación del MACBA para dar a conocer sus fondos y colecciones documentales. En esta ocasión, la atención se centra en una selección de libros de artista de los años sesenta y setenta, de entre los más de 4.000 que se conservan en el Archivo del museo, influenciados por los movimientos conceptual y minimalista. La exposición, que podrá visitarse a partir del 11 de octubre, hace hincapié en la obra de tres artistas, Hanne Darboven, Sol LeWitt y Dieter Roth. La muestra se completa con piezas de John Baldessari, Robert Barry, stanley brouwn, Chuck Close, Agnes Denes, Peter Downsbrough, Jackie Ferrara, Marco Gastini, Robert Jack, Richard Kostelanetz, Bruce Nauman, Edda Renouf y Fred Sandback.

Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años cincuenta

Del 2 de octubre hasta el 12 de enero de 2020 podrá visitarse en el Museo ICO de Madrid la exposición Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años cincuenta. Una muestra enfocada en «la casa mediterránea», investigando su presencia operativa en un entorno histórico acotado: los años cincuenta. La exposición presenta obra de más de quince prestigiosos arquitectos italianos y españoles con fotografías vintage de grandes autores como Giorgio Casali, Francesc Català-Roca u Oriol Maspons, entre otros, además de croquis, dibujos, publicaciones y videos realizados en alguna de las casas más relevantes como la Casa Ugalde y la Casa Rovira de Coderch.

Pequeños diseños, grandes arquitectos, exposición en Roca Barcelona Gallery

La exposición, Pequeños diseños, grandes arquitectos, propone una mirada distinta al trabajo de algunos reconocidos arquitectos internacionales, mostrándolos más íntimos a través de sus diseños de pequeños objetos domésticos.

Edificios emblemáticos, rascacielos y hasta ciudades están vinculados a grandes arquitectos, pero en el lugar donde se forman las ideas no existen escalas, y un esbozo puede acabar convirtiéndose en un gran edificio o en un pequeño objeto de uso doméstico que nos facilita la vida y la hace más divertida. Esta exposición podrá visitarse hasta el 21 de octubre de 2019 en el Roca Barcelona Gallery.

Llega The Journey, el nuevo certamen fotográfico de B the travel brand Xperience

La marca de viajes B the travel brand Xperience impulsa The Journey, el primer certamen fotográfico dirigido a fotógrafos que hayan explorado el concepto de viaje o recorrido. El fotógrafo escogido tendrá el reto de diseñar un proyecto expositivo inspirador que se presentará en diferentes ciudades de España y Portugal. El concurso premiará al ganador con un máximo de 7.000 euros como premio y producción de obra. La convocatoria, que cuenta con el asesoramiento de la Fundación Foto Colectania, finalizará el 30 de noviembre. Más información en este enlace.

Videojuegos. Los dos lados de la pantalla. Explora los límites entre el mundo físico y el virtual en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid

La exposición Videojuegos. Los dos lados de la pantalla, plantea un viaje en el que los visitantes podrán comprender cómo se hace un videojuego o qué relación mantienen con el cine, la música y otras artes. Sus implicaciones económicas y laborales, su capacidad para generar conocimiento colectivo, sus consecuencias socioculturales, su vertiente más artística e incluso los modos en los que el videojuego genera nuevas formas de investigación científica. La muestra, que estará abierta hasta enero de 2020, podrá visitarse en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

Abierta la convocatoria de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2019

La Secretaría Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación ha anunciado la apertura de la convocatoria para los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2019. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el próximo día 15 de octubre de 2019, a las 15:00 horas (hora peninsular). Más información en este enlace.

III Concurso Internacional Inhaus Lab – Diseña tu casa modular

El concurso Inhaus Lab – Diseña tu casa modular es una iniciativa de Casas inHAUS que nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación en la Arquitectura. Pretende promover las nuevas formas de ejercer la arquitectura entre los estudiantes y recién titulados de todas las escuelas de arquitectura y otras disciplinas relacionadas, premiando a aquellos que destaquen por su creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones de vivienda modular. Con 5.500 euros en premios, el plazo limite para inscribirse Inhaus Lab – Diseña tu casa modular finaliza el 13 de enero de 2020. Más información en este enlace.