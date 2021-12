Maestros del Diseño en América Latina: Celeste Prieto (Paraguay)

Siendo hija y nieta de exiliados, Celeste Prieto creció fuera de Paraguay. Con sus hermanas ha aprendido desde lejos a querer a su país a partir de lo que contaban sus padres sobre la realidad de un tiempo nefasto, de la música, de algunas chipitas y de la yerba mate enviadas por su abuela. Ya en el Paraguay ha completado sus últimos años de colegio, y hoy Celeste es arquitecta de profesión y diseñadora por vocación.

En 1989 inicia formalmente trabajos de diseño para la defensa de los derechos de la mujer, los trabajadores, los niños y las etnias del Paraguay. Paralelamente incursiona en la gráfica del mundo cultural y ha sido invitada a ser parte de eventos internacionales, como jurado de la Bienal Internacional de Carteles en México y la Bienal del Cartel en Bolivia, así como forma parte del Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño, con sede en Madrid, España. Su trabajo se ha expuesto en varios países y publicaciones.

En 1994 crea Celeste Prieto Diseño, su actual empresa, donde desarrolla trabajos de comunicación visual en el ámbito nacional e internacional, y donde suma a sus trabajos el diseño de señalética, que revincula el diseño de comunicación visual a su profesión de arquitecta.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

Soy arquitecta de profesión. Cuando comencé la universidad en 1980 no existía en Paraguay la carrera de diseño gráfico. Tampoco yo sabía en qué consistía. Fue durante los estudios que participando del movimiento estudiantil opositor a la dictadura de Stroessner (Alfredo Stroessner, 1912-2006, presidente de Paraguay por casi 35 años) comencé a realizar volantes y pósters clandestinos (fotocopias, collages, etc.) para defensa de los derechos que teníamos vetados. Empecé casi sin querer mi trabajo de comunicación visual.

Mirando hoy aquellos diseños, no son para nada buenos, pero lograron su tímido objetivo. Gracias a ellos opté por el camino del diseño y la comunicación visual. Dejé la arquitectura como constructora, pero le estoy enormemente agradecida por introducirme a este campo desde una dimensión mayor. Tengo el cariño y el respeto de colegas y clientes nacionales e internacionales. Estoy feliz de la elección realizada.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

En ese momento fue muy importante ese trabajo para lograr una comunicación más eficiente dentro de los pocos espacios que teníamos. Al recibirme de arquitecta trabajé en mi profesión hasta que luego del fin de la dictadura en 1989, aquellos que eran mis compañeros de lucha comenzaron a pedirme trabajos para otros temas como ambiente, derechos de los niños, de las etnias, de las mujeres y asi, poco a poco fui adquiriendo más expertise y más reconocimiento, hasta que opté por este camino profesional formalmente dejando de lado, aunque con mucha pena, la arquitectura.

En 1998, cuando fui seleccionada para ser una de los 22 diseñadores del mundo que presentan su trabajo en Grafistas Alrededor del Mundo, en el Mes del Grafismo en Echirolles, Francia, volví de allá vinculada al diseño internacional con menos miedo, pero con más responsabilidad. Era importante insistir en un diseño genuinamente paraguayo y lograr que Paraguay tenga un espacio internacional en diseño.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Con gran necesidad de dar a conocer, para poder exigir, los derechos básicos en un ambiente nacional muy aislado. Puedo decir con orgullo que fui una de las pioneras en el diseño gráfico de la comunicación social, a la que luego sumé la del ambiente artístico, para finalmente llegar el mercado comercial para clientes que no podían acceder económicamente a una agencia de publicidad. Hoy mi campo de trabajo se extendió hasta la señalética, donde mi mundo gráfico se reencontró con mi viejo amor: la arquitectura.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Aunque manejo perfectamente las herramientas digitales, sigo el mismo esquema inicial: pienso con un lápiz en la mano sobre cualquier superficie de papel que tenga cerca. Internet nos dio acceso a un universo ilimitado de información que siempre es el arranque para generar los por qué.

Los ordenadores aportaron la facilidad de la modificación y la corrección en menos tiempo. Me encanta la tecnología y sus aportes, aunque mi esquema de trabajo es el mismo siempre.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Creo que haber iniciado esta tarea sin los ordenadores nos da una libertad mayor frente a quienes lo hicieron con ellos. La capacidad de ingeniarse con «menos» es algo que yo no veo en las nuevas generaciones. Trabajar con las manos pegando tipografía, haciendo maquetas, pintando, mezclando, etc., nos dio conocimientos (y paciencia) que difícilmente aporte la tecnología.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Probablemente si lo hiciera hoy sería diferente, pero en ese momento fue la respuesta que encontré. Y esta tarea es así… una respuesta para cada tiempo.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en tu caso particular?

Así mismo… consumí con ansiedad desde las revistas de arquitectura como Summa, Ambiente, hasta las de diseño como Communication Arts, Visual, Tipográfica y tantas otras… esa era nuestra internet, y conocíamos el contenido de cada una para cuando necesitábamos algo.

Como yo no estudié específicamente diseño gráfico, invertí en los libros que encontraba durante los viajes. Fue fundamental el aporte de los libros de Joan Costa y varias publicaciones de imagen de marca hasta materiales de marketing, de los que nunca olvido a la futurista y autora Faith Popcorn (fundadora de la empresa de marketing BrainReserve) y sus libros, por ejemplo.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Si… se siente como que el «diseño» no es profesional. Yo prefiero hablar de comunicación visual en la tarea que me toca.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Definitivamente somos mundos que actúan de forma muy diferente. Creo que el resultado de la generación actual, que para nuestro punto de vista trabaja de forma más superficial y sin nuestros acostumbrados análisis, se verá mucho más adelante. No me animo a decir qué es mejor o peor. El tiempo dirá.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Aunque es bueno mirar y conocer lo que se hace internacionalmente, les diría que a la hora de dar respuestas se fijen y analicen su entorno muy cercano. Allí habrá respuestas más eficientes y valiosas que en aquellos que no tienen la misma realidad.