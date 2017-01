Testing Times. How far can Trump go? Pâté para The Daily Telegraph

Pâté, estudio de diseño gráfico londinense fundado por Paul Pateman, es el creador de Testing Times. How far can Trump go?, la portada gráfica y video animación que el artista ha diseñado para el matutino británico The Daily Telegraph con Donald Trump como personaje principal. Tanto se ha escrito —e ilustrado— sobre el próximo presidente de Estados Unidos (sin ir más lejos, Experimenta ha publicado recientemente acerca de la polémica generada por su logotipo, puedes ver el artículo aquí), que dar una vuelta más sobre del tema sin caer en facilísimos se ha convertido en todo un reto. La capacidad para convertir palabras en imágenes atractivas y con una notable carga de ironía es huella del trabajo de Pateman. La serie de ilustraciones realizadas para Discovery Chanel en 2015 y que puedes ver en este enlace o el proyecto para el periódico inglés, es una muestra evidente de ello. Paul Pateman es un experto en llevar al éxito lo políticamente incorrecto. Trece años de experiencia en el sector y el haber sido director creativo de dos de las agencias más prestigiosas de Londres abalan los más de 130 premios que ha recibido a lo largo de su carrera, aún tratando los temas más candentes.