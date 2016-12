InOut, el despertador de Héctor Serrano ganador de un Red Dot 2016

Inspirado en la frustración del momento de ir a dormir y no estar seguro de haber puesto la alarma correctamente, el diseñador valenciano afincado en Londres, Héctor Serrano, ha creado InOut para Lexon. Un reloj despertador, de líneas minimalistas, donde la hora de la alarma se muestra no solo gráfica, sino también físicamente, sobre un cuerpo que, situado en la parte superior, aparece o desaparece simplemente presionando. “Si está fuera, la alarma está activada, y si está dentro no lo está” explica el diseñador, que ha creado un objeto de uso intuitivo y simplificado al máximo, con grandes botones en el reverso que permiten cambiar la hora sin necesidad de mirar y mover el reloj. Disponible en seis colores (negro, blanco, rojo, azul, amarillo y turquesa), InOut fue presentado durante la última edición de la feria parisina Maison&Objet. Finalista de los Premios DELTA del ADI-FAD de este año, ha resultado además ganador de un Premio Red Dot de Diseño 2016.