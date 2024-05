¿Cuánto pesa el amor? 60 artistas y 120 piezas en el Centro Cultural Recoleta

¿Cuánto pesa el amor?, hermosa pregunta y respuesta en formato de muestra colectiva de más de 60 artistas y 120 piezas curada por Daniel Fischer en el Centro Cultural Recoleta

El profesor y curador de arte contemporáneo, Daniel Fischer, se hace una pregunta que nos engloba a todos: ¿Cuánto pesa el amor?. Por falta o sobra, todos nos preguntamos por él, una, varias o insistentemente, en nuestra vida.

“Según Nietzsche, cuenta él, el amor nos hace humanos, demasiado humanos. El amor es uno de los conceptos más complejos y polifacéticos que existen; representa una fuerza que transforma nuestras vidas y puede llevarnos al éxtasis o a la máxima desolación. Vida y muerte, en la parábola del amor, juegan un papel crucial en la trama de nuestras historias. Y volviendo a Nietzsche …el amor es un sufrimiento que debería ser al menos intentado alguna vez”.

Igualmente no fueron estos contundentes argumentos lo que lo llevaron a elegir el tema, sino los de su hija Yuliana quien ya a los siete años (sabia ella) sostiene que “el amor no tiene que doler”.

Esta afirmación de su amada pequeña es lo que movilizó a Fischer a responderle a su manera: con todo el arte que sobre el tema, él, pudiera reunir. De eso esta hecha esta muestra que ocupa la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta en la que 60 artistas de renombre en distintos soportes (desde pinturas, fotografías, videos, muchas instalaciones y esculturas) “deconstruyen, desarman e instituyen nuevas figuras retóricas en pos del amor”. Amores de pareja, amores de madre, amores físicos, corporales, espirituales, ….

Imposible pasar por alto que la muestra cuenta con íconos como Antonio Berni, Alberto Passolini, Marta Minujín y Liliana Porter, entre muchísimos otros. Además de muchísimas piezas e instalaciones de artistas contemporáneos que conmueven como las bellezas textiles que aporta Claudia Casarino, las joyas de Paula Toto Blake y Yanina Faour, la obra de Daniel Joglar hecha con rosarios fotoluminicentes o los urinarios de Charly Herrera y Claudia del Río hechos con cristales tallados pintados con polvo de oro, piezas que hicieron junto a talladores de la fábrica San Carlos, sólo por citar algunas.

Otros artistas que forman parte son: Manuel Ameztoy, Amalia Amoedo, Monica van Asperen, Gabriel Baggio, Fabiana Barreda, Fabián Bercic, Delia Cancela, Ailí Chen, Cynthia Cohen, Guillermo Conte, Nicola Costantino, Angela Copello, Flavia Da Rin, Petu de Mareca, Celina Eceiza, Sara Facio, Yanina Faour, León Ferrari, Mónica Fierro, Juan Manuel Figueroa Aznar, Yiyú Finke, Ana Gallardo, Daniel García, Nicolás García Uriburu, Edgardo Giménez, Sara Goldman, Carlos Gorriarena, Vicente Grondona, Yuyo Gardiol, Carlos Herrera, Roberto Jacoby, Daniel Joglar, Alexandra Kehayoglou, Fernanda Laguna, Fabiana Larrea, Pablo Lehmann, Marcos López, Matilde Marín, Hernán Marina, Ulises Mazzucca, Paloma Mejía, Ad Minoliti, Marta Minujín, Alejandra Mizrahi, Margarita Paksa, Teresa Pereda, Susana Pérez, Débora Pierpaoli, Claudia del Río, Silvia Rivas, Josefina Robirosa, Anatole Saderman, Soledad Sánchez Goldar, Jessica Sandoval, Diana Schufer, Paula Senderowicz, Paola Sferco, Cindy Sherman, Paulina Silva Hauyon, Elisa Strada, Pablo Suárez, Mariana Tellería, Clorindo Testa, María Torcello, y Paula Toto Blake.

Frente a nuestra pregunta de: ¿Cómo se elige ( o mejor dicho como eligió él ) a los que podián hablar nada menos que del amor… Fischer fue exhaustivo: “En principio, las obras nacen del ejercicio sensible y permanente de ver muchas obras. En ese ejercicio o práctica, recordamos y vuelven a nuestra memoria autores y trabajos con cierto entorno de ‘problemáticas’ y formas conceptuales de abordarlas. También recordamos materialidades o medios con que los artistas resolvieron o imaginaron esas ideas en el emblemático y creativo ejercicio de la retórica. Una instancia posterior, cuando la mente se activa, es valorar los acuerdos, encuentros y distancias, que uno entiende sería de cierta eficacia para reforzar sentidos y ver meticulosos impactos, escalas e intensidades a la hora de ponerlos en diálogo. Para esta exposición tenía claro que el amor debería ser presentado con una variedad de lenguajes, gestos y expresiones. Como en realidad pienso también se expresa el amor. Y siempre creo, en relación a la pregunta de conmoverse, que el primer filtro es inevitable que pase por el curador. Y si bien tenemos herramientas de cierta sofisticación disciplinar, no hay exposición capaz de despegar, mediar y empatizar cuando las obras no te conmueven. Siempre, siempre, uno es una jabalina donde ese rayo luminoso se descarga y se entrega al espectador”.

Mientras que para la última pregunta – “¿Cuál fue y cuál es hoy el peso del amor para vos ?- fue un poco más reticente: “Esta pregunta, me la han hecho muchos y es la primera vez que quizás no quiera responder. No porque no lo sepa, ni quiera por eludir la pregunta, sino porque quiero dejar un espacio capaz en los otros de expresarse y sopesarlo libremente. Lo que sí puedo decir que es seguro que las suma de todas esas formas y ampliaciónes que están en sala y la mirada de mi niña que me ayuda a reflexionar sobre lo propio y lo ajeno es una gran pista para develarlo”, remata.