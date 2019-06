Domestikart: diseño, karts y mucha creatividad en el MACBA

El 28 de junio en el MACBA

Domestika, la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad, organiza Domestikart, una jornada que promete diseño, karts y mucha creatividad. A partir de las 18:00 del próximo día viernes 28 de junio, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) acogerá conferencias sobre diseño y creatividad a cargo de nueve de los diseñadores más relevantes del circuito creativo nacional e internacional: Malika Favre, Vasava, Yarza Twins, Javier Jaén, Brosmind, Six N. Five, Krizia Robustella, Boldtron y Studio Jeremyville. Al finalizar las conferencias los ponentes se batirán a un duelo de kartings. El evento cerrará con una fiesta a cargo del DJ/VJ Amigo Total. Para más información haz clic en este enlace.

Sobre los ponentes:

Malika Favre es una artista francesa establecida en Barcelona (España). Su estilo audaz y minimalista, a menudo descrito como Pop Art y OpArt, es una sorprendente lección sobre el uso del espacio y el color positivo y negativo.

Vasava

Desde su fundación en 1997, Vasava se ha convertido en una de las referencias del diseño mundial. Ellos creen firmemente en el poder del diseño como una herramienta capaz de cambiar la forma en la que trabajamos y vivimos.

Brosmind

Brosmind son Juan y Alejandro Mingarro. Son hermanos, amigos, enemigos, ilustradores, artistas, aprendices de electrónica, cineastas aficionados, amantes de los bocadillos de fuet, padres, hijos, profesores y músicos ocasionales.

Six N. Five

Six N. Five es un estudio de diseño contemporáneo reconocido por su estética limpia, minimalista y moderna. No solo trabajan para reconocidos clientes a nivel mundial, sino que también experimentan con la animación y el 3D como medios de expresión creativa.

Yarza Twins

Las gemelas Marta y Eva Yarza son las fundadoras de este estudio multidisciplinario de diseño y dirección de arte con base en Londres (Reino Unido), Yarza Twins. Su trabajo se caracteriza por el color, la expresividad, un poco surrealismo y una gran atención al detalle.

Javier Jaén

Javier Jaén es un diseñador gráfico que concentra sus actividades profesionales en ilustración editorial, portadas de libros y comunicación cultural. El suyo es un lenguaje simbólico y juguetón, y busca escenarios narrativos y estéticas en un contexto cercano, relacionados con la experiencia cotidiana.

Krizia Robustella

Denomina su trabajo como “Sport Deluxe”, Krizia Robustella es una diseñadora de modas que toma como referencia las prendas deportivas de las últimas décadas para crear su propio universo, en donde lo cómodo se funde con el lujo.

Boldtron

Después de más de 20 años trabajando como ilustrador y director de arte en España, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania y Japón, Boldtron se ha asentado en Barcelona (España), centrando su gran trabajo en CGI 3D y Realidad Virtual.

Studio Jeremyville

Studio Jeremyville es una empresa multidisciplinar de arte, diseño, estrategia y producción. Cofundada por el artista Jeremyville y la Directora Creativa Megan Mair, el estudio se centra en el arte como una herramienta para el cambio positivo, a nivel personal y comunitario.