Void, la instalación envolvente de Numen / For use en Seúl

Instalación inmersiva e interactiva

Recientemente pudo verse en Seúl, Void, una instalación inmersiva e interactiva del colectivo de diseño multidisciplinar, Numen / For use, compuesto por Sven Jonke, Christoph Katzler y Nikola Radeljković. Esta propuesta genera una pérdida de percepción espacial atrapando a los visitantes en un laberinto vacío, blanco, abstracto y atemporal, que pueden recorrer libremente. Diseñada específicamente para el espacio expositivo que la alberga, el Hyundai Card de Seúl, en Corea del Sur, la estructura ha sido construida a partir de láminas planas de tejido técnico suspendidas de paredes y techo a las que se ha aplicado un determinado grado de tensión. Nada más entrar, los visitantes cambian su percepción espacial, envueltos por un tejido que serpentea en torno a ellos, adaptándose a sus movimientos. Un efecto que se logra gracias al sistema de cuerdas y contrapesos unidos a lo largo de la trayectoria textil, y que responde al paso de sus ‘huéspedes temporales’, abriendo un espacio limitado justo delante y detrás de ellos, que les mantiene completamente aislados del mundo exterior. Numen / For use es también responsable de Trifidae, una colección de asientos inspirados en el mundo floral y que puedes ver en este enlace.

GuardarGuardar

GuardarGuardar