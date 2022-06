Cinco libros para el mes de junio. Leer es siempre una buena idea

Share this...

Utop.IA, los relatos breves de ciencia ficción de Luis Montero

¿Deberían las máquinas tomar decisiones morales? ¿Debería un robot decidir sobre la vida y la muerte de los humanos? ¿Debería una máquina sustituir el vientre materno? ¿Debería el humano ser mejorado por la ingeniería genética? ¿Qué significa «mejorar al humano»? En Utop.IA. Fábulas sobre humanos y otras máquinas de vending, el filósofo y publicista español, Luis Montero busca responder estas preguntas, proponer otras y animar al lector a buscar sus propias soluciones.

Editado por Experimenta Libros, Utop.IA es un compendio de los cuentos publicados en la página web de la revista Experimenta (y aún otros inéditos), nacidos como material para animar el debate en clases de ética de la tecnología. Ir a la tienda.

Kronecker Wallis homenajea a Nikola Tesla con un volumen arrollador

La siempre interesante Kronecker Wallis, la editorial independiente catalana fundada y dirigida por Jordi Anton, presenta Nikola Tesla, un arrollador volumen de 20 x 27 cm, tapa dura y 500 páginas en la que se recogen las 112 patentes que el genio serbio consiguió registrar en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a lo largo de su vida. Un homenaje en toda regla a uno de iconos universales del ingenio y el pensamiento creativo.

La historia de Letraset según Adrian Shaughnessy

Letraset: The DIY Typography Revolution, es una interesante obra con aires revisionistas en la que su autor, el diseñador y escritor británico Adrian Shaughnessy, nos lleva de paseo por la historia del Letraset, la famosa técnica de rotulación y diseño basada en la reproducción de letras mediante caracteres adhesivos, que una vez gobernó los estudios de diseño de todo el planeta. Editado en inglés por Unit Editions, este colorido volumen de 22 × 32 cm, tapa dura y 312 páginas, ha sido diseñado por el studio londinense, Spin.

Crónica del siglo de la peste. Pandemias, discapacidad y diseño

Crónica del siglo de la peste. Pandemias, discapacidad y diseño se ocupa, a lo largo de sus 304 páginas, del impacto de las enfermedades infecciosas en los últimos cien años y de la capacidad del diseño para paliar sus consecuencias y minimizar la marginación de quienes las sufren.

Escrita por el doctor en Bellas Artes y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Eugenio Vega, y editada por Experimenta Libros, se trata de una obra imprescindible —ilustrada con 280 imágenes— que detalla los momentos más relevantes de las diferentes crisis sanitarias del último siglo. «La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto el complejo vínculo entre enfermedad y diseño, una relación que no es nueva: hace un siglo, la gripe española y la tuberculosis impulsaron el desarrollo de la arquitectura moderna; más tarde, la poliomielitis y las guerras hicieron visibles las dificultades de integración de quienes padecían sus secuelas; y en los años ochenta del pasado siglo, el sida se convirtió en un fenómeno mediático», comenta Vega. Ir a la tienda.

Revolution, The History of Turntable Design

Phaidon nos tiene acostumbrados a verdaderas joyas y Revolution, The History of Turntable Design no es la excepción. Se trata de una obra inmensa en la que su autor, el escritor estadounidense Gideon Schwartz —fundador de Audioarts—, ofrece al lector un paseo en primera clase por la larga y exitosa historia de los tocadiscos. Las más de 300 fotografías e ilustraciones reunidas en este potente volumen de 27 x 20 cm, tapa dura y 264 páginas, lo convierten en, según Schwartz, «un libro esencial para audiófilos, coleccionistas y fanáticos del diseño».

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador austríaco Francesco Ciccolella.