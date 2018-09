Designed by Apple in California, el retrato de dos décadas de diseño

Un homenaje al estilo de la marca

Característica por su estética minimalista e innovadora, Apple editó el libro Designed by Apple in California, en el que recopila sus diseños desarrollados a lo largo de 20 años. En 300 páginas, la compañía presenta 450 imágenes tomadas por el fotógrafo Andrew Zuckerman en las que retrata la evolución estética de sus productos, desde la icónica iMac de 1998, al Apple Pencil de 2015. Dedicado a la memoria de Steve Jobs, la publicación documenta los materiales y técnicas utilizadas por la famosa compañía californiana. Disponible en dos tamaños, la producción del libro tomó alrededor de ocho años. Impreso en un papel de origen alemán molido y teñido especialmente, cuenta con bordes plateados mate y una encuadernación en tapa dura de lino. Prologado por el inglés Jony Ive, Responsable de Diseño de la marca desde 2015, la introducción expresa: “Nos esforzamos, con distintos grados de éxito, en definir objetos en los que parezca que no hay esfuerzo. Objetos que parezcan simples, coherentes, e inevitable, en los que no podría haber otra alternativa racional”.