El packaging déco de Dusan Sol. Cerveza y diseño serbio

El diseñador y artista digital serbio, Dusan Sol, ha completado un arriesgado y ciertamente atractivo packaging para The Guild, una marca de cervezas artesanales que busca hacerse un hueco en el mercado balcánico. Autodenomínanos como ‘ingenieros cerveceros’, la gente de The Guild buscaba, por un lado, dejar claro su condición 100% artesanal pero también, la exclusividad de sus productos: «La idea de The Guild es la de una ‘sociedad secreta’, misteriosa, oscura, lujosa,… como nuestras cervezas negras», cometa desde The Guild. Con estos antecedentes, Sol se decantó por un omnipresente lienzo negro que potenciara la exquisita serie de ilustraciones en clave art déco que tenía pensada para este proyecto. Destaca especialmente el nivel de detalle en las composiciones y su tácito sentido del humor.