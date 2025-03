Julián Ariza y la ilustración editorial colombiana

Un paisaje lleno de vida, donde el color y la perfecta imperfección de lo artesanal

El ilustrador y artista colombiano Julián Ariza firma una deliciosa serie de ilustraciones para el libro The seagull who thought she was a chicken, del escritor turco Enes Özel.

Al tratarse de una obra estrictamente para niños, Ariza debía dar con un lenguaje que pudiera conectar con ellos de forma inmediata y duradera. La repuesta llegó en forma de collage. Efectivamente, Ariza consiguió componer un paisaje lleno de vida, donde el color y la perfecta imperfección de lo artesanal lo es todo. Destaca especialmente la implementación de diversos materiales, tan familiares como inesperados.