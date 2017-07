Las ilustraciones de Aleksandar Savić. Color, ironía y sentido del humor

Plasmar la realidad en la que vivimos

Aleksandar Savić es un joven ilustrador e infografista Serbio. Desde 2010 y tras finalizar sus estudios en la Faculty of Art and Design, Graphic Design and Visual Communication Department, en Belgrado, trabaja como freelance desde su país. Sus primeras acciones se acercaron al campo del diseño gráfico hasta concentrarse en la ilustración y la infografía a partir de 2013. Sus proyectos abordan con color, ironía y sentido del humor los encargos de sus clientes, entre los cuales se encuentran, revistas, empresas e instituciones. La crítica social forma parte de su estilo, llevada a cabo con un criterio estético distintivo. Ciencia, tecnología, arquitectura… su manera gráfica de plantear estos temas nos recuerda cierto trazo cubista que se resuelve con un diseño contemporáneo y divertido a través de las nuevas tecnologías.

Proyectos, crítica y coherencia

Curioso es, por ejemplo, una de sus últimas ilustraciones Weapons of Reason – Regeneration Game para una edición de la revista que pertenece a la agencia inglesa Human After All. En ella traza una crítica acerca de cómo la arquitectura puede ser también un medio para expresar poder —personal y corporativo— sin cumplir ningún servicio en particular que permita mejorar la calidad de vida de las personas, idea ilustrada a través de una moneda que irrumpe el paisaje arquitectónico de edificios y del que huye la gente.

Retratos

Los retratos son otra de sus fortalezas, ejemplo de ellos son los realizados para ediciones como Fortune, The Telegrap, Modus Magazine, todas de Reino Unido o la revista Daktylos Magazine, perteneciente a la aseguradora Munich RE; o sus trabajos para la edición australiana Rondo Magazine. Sus proyectos combinan muy bien con grandes corporaciones (EasyJet, Asus, Lenovo…) como con instituciones de ámbito educativo como universidades o la Rockefeller Foundation y, en todas, no escasea en planteamientos coherentes acerca de la realidad en la que vivimos.