Las ilustraciones de Daniel Stolle. Humor en la complejidad

“Pienso mejor sobre el papel que en la pantalla”

Daniel Stolle es un reconocido ilustrador alemán, establecido en Finlandia desde el año 2007. Estudió diseño de producto en Dresden (Alemania) y se graduó en 2006. Stolle ha trabajado para publicaciones tan importantes como The New York Times, The New Yorker, Washington Post o Die Zenit; y sus dibujos también han sabido ilustrar portadas de libros, sellos musicales y películas de animación. Sus ilustraciones suelen comunicar conceptos de gran complejidad, pero no por ello exentos de cierto humor.

Y si bien muchos de sus trabajos llegan a ser controversiales, en diálogo con Experimenta Magazine, el autor explica: “Generalmente mis dibujos están al servicio de un artículo que está basado en datos provenientes de una investigación o, en el caso de ilustrar una pieza de opinión, ellos reflejan el pensamiento o el sentimiento del propio autor”. En el mismo sentido, el creativo añade: “A pesar de que no puedo separar mi persona de mi trabajo, de alguna manera el dibujo tiende a estar despojado de mi opinión personal. Pero, aún así, también puedo rechazar clientes o artículos, cuando no logro identificarme con su modo de ver el mundo o con las opiniones que reflejan”.

Stolle también se refirió a su proceso creativo y, en relación a los materiales y técnicas que suele utilizar durante el mismo: “Mis trabajos finales son hechos casi por completo de modo digital. Pero durante su preparación utilizo lápices y tinta sobre papel; creo que siguen siendo indispensables. Pienso mejor sobre el papel que en la pantalla”. En la mayoría de sus trabajos, el ilustrador ha demostrado poseer una excelente habilidad para condensar complejas temáticas en una simple imagen, utilizando una limitada paleta de color: “Memorables son los dibujos en los que logro descubrir algo por mi mismo, ya sea un concepto o una combinación de colores”, destacó el autor de estas ocho sugerentes ilustraciones (y tantas otras más):

The Outline – Seeking Ann

Serie de ilustraciones publicadas en marzo de 2017 en el sitio The Outline, para acompañar el artículo Seeking Ann (Buscando a Ann) de Laura Yang sobre los “esclavos de vientre”. Un viaje a un universo oscuro, donde el límite entre la realidad y la fantasía se desvanece. La escritora sigue los pasos de Ann, una esclava de vientre cautiva en China, intentando comprender y reconstruir su verdadera historia.

New Scientist – The Inner Voice

Este trabajo acompañó un artículo titulado Inner Voice (La voz interior) de Charles Fernyhough en la revista New Scientist. Hubo versiones anteriores del dibujo, en las que, por ejemplo, el ilustrador intento que las sillas o los hombres representaran algún rasgo facial (como los ojos o las mejillas); sin embargo, la silueta humana es suficientemente obvia y esta gráfica resultó ser la seleccionada.

Exhibición en The Spot

Tras cuatro años de vivir en Finlandia, Daniel visitó Dresden el verano de 2011. Allí, unos amigos suyos le invitaron a realizar una exposición en su tienda de ropa llamada The Spot (El punto). El artista decidió crear todas las ilustraciones desde cero y realizar una mezcla de las distintas temáticas que le interesaban por aquel entonces: animales, anatomía, payasos, entre otros. El resultado, una muestra ecléctica pero con el inconfundible sello de Stolle. Las imágenes fueron dibujadas en Adobe Illustrator y las texturas fueron agregadas con Photoshop. Los colores más salvajes de algunas imágenes fueron obtenidos con la función Recolor Artwork de Illustrator.

New Scientist – Touch and go

Otra ilustración para la revista New Scientist, en esta oportunidad el trabajo del autor acompañó un artículo llama Touch and go (toco y me voy), que hace alusión a una nueva generación de dispositivos de pantalla táctil que permiten mostrar texturas y ofrecen una experiencia más atractiva para el usuario.

Weltwoche – Putsch mit Ansage

Este trabajo se publicó en la edición 2/2017 de Swiss Weltwoche para una columna de Henryk M. Broder. “Las noticias falsas están en las noticias, pero ¿son todas las noticias sobre noticias falsas creíbles?”, ésta es la disyuntiva que se plantea el autor del artículo que acompaña la imagen de Stolle. En él, el escritor examina una propuesta del Ministro de Interior de Alemania de constituir un “Centro de Defensa contra la Desinformación”, algo así como un “Ministerio de la verdad”: una institución gubernamental apta para validar la autenticidad de las noticias en una supuesta defensa de la democracia.

The New York Times – Unbearable

Una ilustración publicada en la sección Tecnología de The New York Times, para un artículo titulado Why Tech Support Is (Purposely) Unbearable (¿Por qué el soporte técnico es —intencionalmente— insorportable?) de Kate Murphy, donde la palabra un(bear)able dio un marco ideal al diseño del ilustrador. El artículo examina la rabia que genera el soporte técnico, cuando el usuario debe enfrentarse con un agente que, claramente, se ciñe a un guión que tiene muy poca relevancia para la realidad del cliente. El titular escogido por la autora resultó ser una grata e inesperada sorpresa para el ilustrador, quien encontró muy divertida la asociación del verbo “bear” (“soportar”, en español) con su ilustración de un “oso” (que también se escribe “bear”, en inglés).

El Malpensante – Gabriel García Marquez

Al poco tiempo de recibir el encargo de realizar el retrato del escritor colombiano Gabriel García Márquez para la revista El Malpensante de ese mismo país, Stolle recibió la noticia de que el novelista había fallecido. La situación dio a la tarea un sabor algo más dramático. Daniel pasó mucho tiempo realizando bocetos y trabajando en un rostro con una expresión seria, pero el cliente finalmente prefirió un gesto más alegre. El artista logró subsanar la diferencia conservando algo de su primera versión (en una capa azul) y superponiendo la nueva imagen solicitada. De este modo, el ilustrador fusionó dos actitudes diferentes en la personalidad de su imagen.

Psykologi – Quote Column

Stolle actualmente dibuja una columna de la revista bimestral Psykologi de la asociación de psicólogos finlandeses. El tema de sus ilustraciones suele ser a menudo una cita de un famoso escritor, filósofo, artista, político u otra figura pública. Los tópicos van desde textos reconfortantes hasta materiales muy oscuros, tratando siempre de reflejar el estado del mundo y, en consecuencia, de la mente del hombre. La serie fue galardonada con el premio plata a la mejor gráfica del año por parte de la Asociación de Diseñadores Gráficos Finlandeses, en 2014.