On the Road to Variable, el futuro de la tipografía según TwoPoints.Net

Una fuerza imparable en el diseño gráfico contemporáneo

En septiembre de 2016, Adobe, Google, Apple y Microsoft anunciaban una nueva actualización en el protocolo OpenType que permitiría que las fuentes sean variables. A partir de este punto, los diseñadores tendrían la libertad y flexibilidad para usar una amplia variedad de estilos. Aunque la tecnología aún no se ha implementado completamente, la tipografía variable ya se está convirtiendo en una fuerza imparable en el diseño gráfico contemporáneo.

On the Road to Variable: The Flexible Future of Typography explora, a lo largo de sus 264 páginas, una colección de trabajos ecléctica y emocionante que experimenta con la modificación de los tipos de letra existentes, así como la creación de otros nuevos para vislumbrar el futuro de la tipografía.

Este notable trabajo del estudio de diseño TwoPoints.Net recoge 122 inspiradoras piezas de creativos de todo el mundo, además de unas extensas y bien logradas entrevistas a Felix Pfäffli, de Studio Feixen y a Mitch Paone, de DIA. El volumen, de 19x 26,5 cm y tapa dura ha sido editado por la editorial británica Victionary. «La tipografía nunca ha sido tan flexible como lo es hoy, y estamos orgullosos de haber hecho un libro sobre un tema que merece ser profundizado», comenta Martin Lorenz, director de TwoPoints.Net.