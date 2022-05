Bocadillos de diseño: Adolfo Abejón, Guilherme Wentz, Antrei Hartikainen, Glenn Maxwell, Edo y Yeseul Kim

Share this...

Adler, el revistero escultural de Adolfo Abejón

El diseñador catalán Adolfo Abejón nos tiene acostumbrado a piezas de mobiliario tan atrevidas como deliciosas, Adler no podía ser la excepción.

Se trata de un revistero de metal de líneas amables —pero de gran personalidad— inspirado en la obra de Alexander Calder, el padre de la escultura cinética. A diferencia de las piezas del famoso escultor estadounidense, el revistero de Abejón no registra movimiento, pero aún así, su presencia no pasa desapercibida. Brillante.

Bowl, escultural e indescifrable. Una mesa de Guilherme Wentz

Aunque su creador, el diseñador brasileño Guilherme Wentz, asegura que Bowl es una mesa, bien podría pasar por una banqueta. En cualquier caso, la propuesta convence. Una sencilla estructura metálica incorpora ergonómicamente un generoso cuenco cerámico, que además de ser el elemento principal de la composición, hace las veces de receptáculo para objetos casuales propios de cualquier hogar, desde una planta o un juego de llaves, hasta revistas o el correo postal. La belleza al servicio de la función.

Bastone, las unidades de almacenamiento expositivas de Antrei Hartikainen

El diseñador y maker finlandés Antrei Hartikainen es el autor de Bastone, una colección de unidades de almacenamiento producidas completamente en madera de roble macizo. Compuesta de armario (120 x 160 x 50 cm), y dos aparadores de diferentes medidas (200 x 80 x 50 cm y 120 x 80 x 50 cm), las piezas de Hartikainen destacan por las superficies para solucionar puertas y laterales, conseguidas con barrotes dispuestos de forma vertical con una más que visible separación entre ellas. Aunque está decisión resta «intimidad», el objetivo de las Bastone responde a necesidades más expositivas que de almacenamiento. En cualquier caso, convencen.

Infinitum, los instrumentos musicales buscan su lugar

Cuando te topas con piezas como Infinitum, te preguntas por qué los instrumentos musicales no son un tema recurrente en la prensa especializada. Obra del diseñador y lutier neocelandés Glenn Maxwell, esta exquisita guitarra electroacústica es una oda la elegancia. Todo, absolutamente todo, confabula para ofrecer a sus usuarios una experiencia táctil, sonora y visualmente superlativa. ¿El detalle? Su nombre, Infinitum (infinito) responde a las líneas de su cuerpo que sutilmente insinúan el símbolo de infinito. Genial.

El cepillo de dientes de plástico reciclado y cabeza removible de Edo y Yeseul Kim

Los diseñadores coreanos Edo y Yeseul Kim firman Clip, un disruptor cepillo de dientes que se presenta como una atractiva y viable alternativa a los cepillos tradicionales, condenados a desaparecer por su alto coste medioambiental. De líneas mínimas y sofisticadas, los Clip están —teóricamente, porque se trata de un concepto— producidos en plástico reciclado. Por supuesto, la clave de todo el proyecto es su cabeza removible.

Imagen de portada: CSA-Archive. Libre de derechos. Getty Images