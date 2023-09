Bocadillos de diseño: CrousCalogero, Form Us With Love, Gianni Pareschi, MDD, Charles y Ray Eames

Color y formas geométricas en la colección de paneles acústicos de MDD

El departamento de diseño del gigante del mobiliario polaco, MDD, firma Mix, una refrescante colección de paneles acústicos para paredes y techos que hace del color y las formas geométricas simples su mayor virtud. “Cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos, permiten a los usuarios crear un sinfín de patrones, solo limitados por su propia creatividad”, comentan desde MDD. Y si bien la variedad de formas pesan en el apartado estético, no son arbitrarias o caprichosas, responden a concienzudos estudios sobre las propiedades del sonido. El material es el segundo protagonista de esta colección. Ignífugo, de agradable tacto y preparado para espacios de alto estrés, los textiles elegidos terminan por redondear una propuesta sin fisuras.

Busnelli reedita Fiocco, la imponente butaca que Gianni Pareschi diseñara en 1970

Cuando en 1970 el diseñador italiano Gianni Pareschi presentaba al mundo la butaca Fiocco, jamás hubiera imaginado que más de medio siglo después, no solo se seguiría hablando de su creación como un hito del diseño europeo o terminaría siendo parte de la colección permanente del MoMa de Nueva York, sino también, que volvería a ver la luz de la mano de Busnelli. La nueva Fiocco cuenta con una estructura tubular de acero inoxidable, cubierta con una funda que es fácil de quitar y reemplazar, lo que permite cambiar su color según la situación o el contexto. “Se trata de un producto que rinde homenaje a la sostenibilidad: el textil bielástico es 95% biodegradable, al igual que su cremallera”, comentan responsables del proyecto.

Los de Form Us With Love unen fuerzas con MDD para dar vida a Stilt. Contract a otro nivel

Form Us With Love, el famoso estudio sueco fundado en 2005 por Jonas Pettersson, John Löfgren y Petrus Palmér, ha desarrollado para MDD una potente colección de mobiliario para entornos de trabajo que, gracias a su esencialista arquitectura es capaz también de funcionar sin problemas en espacios del hogar. Compuesta de puf, butaca, sofás, sillón y estantería, esta nueva entrega de Form Us With Love busca difuminar aún más la ya delgada línea que separa la vida social de la profesional. La clave de Stilt, como ha sido bautizada la serie, consigue funcionar por su acertada combinación entre robustez y ligereza reflejada en la estructura metálica y sus partes blandas. “Con Stilt, la intención siempre fue crear piezas que fueran lo suficientemente robustas para la oficina pero, al mismo tiempo, ligeras para el hoga”, comenta Löfgren.

La icónica silla Shell de Charles y Ray Eames cobra nueva vida

Efectivamente, la icónica silla Shell diseñada por Charles y Ray Eames en 1950 sigue reinventándose. Vitra, la centenaria marca suiza de mobiliario de diseño, ha decidido con atino ofrecer al mundo nuevas posibilidades basándose en la excepcional arquitectura de la famosa pieza. “Con más de 170.000 configuraciones, 23 colores de carcasa y 36 opciones de acolchado, hay una Shell perfecta para cualquier persona y cualquier hogar. Ya sea en fibra de vidrio, polipropileno o cable de acero soldado, estos asientos han sido moldeadas utilizando el cuerpo humano como modelo, con el fin de ofrecer un mayor nivel de comodidad. Esto permite diferentes combinaciones y su uso en una gran variedad de ambientes distintos, desde comedores, salones y despachos en casa hasta terrazas y jardines”, comentan responsables de la compañía.

Tour, la mesa «picnic» brutalista de CrousCalogero

CrousCalogero, el estudio barcelonés propiedad de Francesc Crous y Alessandro Calogero, firma Tour, una impactante pieza de mobiliario urbano creada exclusivamente para Durbanis que no deja indiferente a nadie. Producida en hormigón UHPC coloreado en masa, decapado e hidrofugado, las Tour fueron concebidas para solucionar espacios de alto estrés de forma práctica. Al tratarse de un monobloque su instalación no requiere de anclajes y la logística se minimiza ya que mesa y bancos forman parte de un todo. “Tour aúna los valores del espacio público: familia, comida, descanso y socialización; con la sobriedad de un diseño que, con el mínimo espesor, tiene las características necesarias para mimetizarse en cualquier ambiente exterior”, comentan desde Durbanis.

La imagen de portada es obra de la ilustradora ucraniana Nataliia Voloshyna.