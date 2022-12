Bocadillos de diseño: Estúdio Bogotá, BangBang, Blok Design, Nick Hayes y Motyw

Share this...

Estúdio Bogotá da vida a YVY Trilogia Refil, la primera botella de gin recargable del mundo

Paula Cotta y Renata Polastri, socias fundadoras de Estúdio Bogotá, han sido las encargadas de desarrollar el sistema gráfico de YVY Trilogia Refil, una exclusiva línea de gin producidas por la joven destilería de autor YVY, presentada como la primera botella de gin recargable del mundo, adaptada especialmente para latas. «Se necesitaba un packaging funcional, atractivo, capaz de traducir todo el cuidado de la marca con los procesos y sus impactos. Las botellas se adaptaron a latas de 710 ml, manteniendo sus características principales, mediante la impresión en una etiqueta de manga termocontraíble», comenta Polastri.

BeanBea, la exclusiva línea de café en grano de BangBang

Los proyectos para autopromoción no dejan de vez en cuando alguna que otra joya. Este es el caso de BeanBean, una línea de café en grano de edición limitada, creada por el estudio canadiense BangBang, propiedad de Simon Laliberté. La idea comienza a forjarse a finales de 2021, como detalle para aquellos clientes que se mantuvieron firmes a los largo de la pandemia causada por el virus del COVID-19.

BeanBean está compuesta de seis variedades repartidas en 138 paquetes compostables de 200 g cada uno. Estéticamente, no hay mucho para decir, simple y efectivo. La intensidad de cada producto está definido por el peso de la tipografía usada. Deliciosamente intuitivo. La propuesta se completa con unos toques en flúor que no hacen otra cosa que mejorarlo todo.

Blok Design desarrolla la identidad de Bao. Impecable

Blok Design, la agencia creativa canadiense fundada por la diseñadora argentina Vanessa Eckstein, ha sido la encargado de diseñar la nueva identidad de BAO (Brampton Arts Organisation), una institución enfocada en promover, amplificar y conectar el arte y a sus agentes, con una variedad de programas y recursos especializados. «Desde el principio, tanto BAO como nosotros creímos que para que este proyecto tuviera éxito, tenía que incluir una gran variedad de voces y visiones. Decidimos celebrar una reunión con la junta directiva y con la comunidad artística de Brampton. Escuchar a ambos grupos, compartir sus pensamientos sobre su ciudad y sus propias visiones y expectativas. Esto guió todo el proceso». El resultado no podía haber sido mejor. Una explosión de color liderada por un logotipo robusto y defino que muestra sus mejores galas en las diversas animaciones creadas para entornos digitales. Lo dicho, impecable.

Rústica casi rupestre, atractiva y funcional, así es la ilustración de Nick Hayes

Alejado de las modas y tendencias, el ilustrador (y prolífico escritor) británico, Nick Hayes ha conseguido dar forma y fondo a un estilo único y reconocible que lo ha llevado a trabajar para compañías de la talla de Penguin Random House, The Guardian, British Council o Mare Publishing House, entre muchos otros. De trazos gruesos pero definidos, en color o en blanco y negro, rústica casi rupestre, su obra conecta con el espectador a niveles desconocidos.

Destacan especialmente los retratos, sus personales, siempre nostálgicos, se desenvuelven en compasiones al borde de la abstracción, en una suerte de impresionismo pop. Brutal.

Pinot Noir, la identidad con bouquet de Motyw

El galardonado estudio polaco, Motyw, dirigido por Michał Martynowski, ha sido el encargado de desarrollar la identidad de Pinot Noir, una línea de vinos de alta gama, llamada a convertirse en el buque insignia de las famosas bodegas polacas Kamil Barczentewicz. Teniendo en cuenta estos precedentes, el equipo creativo a cargo de la cuenta compuesto por Jacek Rudzki, Katarzyna Grzegorczyk, Michał Małolepszy y Małgorzata Bartosik, decidió organizar su sistema alrededor de una serie de ilustraciones con un fuerte carácter plástico, que fueran capaces de transmitir el espíritu de un producto 100% orgánico, nacido y producido en el país. El resultado no es otro que delicioso. La propuesta de Motyw se completa con un despliegue tipográfico a la altura que no hace otra cosa que mejorarlo todo aún más.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora mexicana Marisol Ortega