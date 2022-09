Bocadillos de diseño: Jaime Hayon, Episode, Jesper Ståhl, Philippe Malouin y Vonnegut/Kraft

Share this...

Gali, el diván multifunctional de Episode

Episode, el estudio parisino fundado y dirigido por Nathan Baraness y Marina Daguet, firma Gali, un atrevido diván que, gracias a una serie de cojines con atípicas formas geométricas (para tratarse de cojines), consigue ofrecer a sus usuarios una gran variedad de posibilidades. Se trata de un proyecto realizado en colaboración con Elite Bed y la ECAL, que nace como un ejercicio creativo para replantear este particular tipo de productos y orientarlos al sector hotelero. «¿Qué vamos a hacer hoy en la cama? Dormimos por supuesto, pero también vemos películas, trabajamos en nuestras laptops, leemos, a veces comemos o hacemos una entrevista por Skype,… Gali es una nueva interpretación del diván de hotel», comentan desde Episode.

Bouquet, las mesas de Jesper Ståhl para Karl Andersson & Söner

El diseñador sueco Jesper Ståhl es el autor de Bouquet, una colección de mesas compuesta de dos modelos, rectangular (cinco medidas diferentes), y circular (tres medidas diferentes). Se trata de un proyecto desarrollado para una de las casas consagradas a la fabricación y venta de diseño más antiguas de los países nórdicos, Karl Andersson & Söner. Por supuesto, la propuesta Ståhl destaca por la original forma de solucionar las patas, concretamente, su altura. Una única pieza nucléa, sujeta y regula (utilizando el peso del sobre y lo que pueda contener), las tres o cuatro patas de cada mesa, dependiendo del modelo. Brillante.

1 To 4, los recipientes modulares de cemento de Philippe Malouin

El diseñador industrial británico Philippe Malouin es el autor de 1 To 4, una colección de recipientes de corte escultórico que desde la modularidad, ofrece una sencilla y refrescante solución para nuestro día a día. Producidas en cemento, con acabado de cera pulida, las piezas 1 To 4 no dejan indiferente a nadie.

Explorer, las maravillosas mesas de Jaime Hayon

Hayon, el estudio valenciano fundado y dirigido por el famoso diseñador madrileño Jaime Hayón, es el responsable de Explorer, una colorida colección de mesas auxiliares de marcada impronta escultural que, inspirada en las gominolas, no deja indiferente a nadie. «Las superficies reflectantes de los sobres y las diferentes combinaciones de colores le dan aún más juego a esta colección que pretende ser descaradamente decorativa», comenta Hayón.

Neozoon, la ventosa lumínica de Lukas Heintschel

Neozoon es una lámpara portátil que, gracias a una pantalla difusora en forma de ventosa, es capaz de adherirse a ciertas superficies por largos periodos de tiempos. Producida en silicona, plásticos varios y aluminio 6061, más conocido como aluminio aeroespacial, la luminaria de Heintschel es 100% reciclable y ha sido diseñada siguiendo los lineamientos de la filosofía cradle to cradle. Neozoon está inspirada en My Octopus Teacher, el galardonado documental que retrata la vida de un pulpo salvaje en la costa sudafricana.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora gala Marylou Faure.