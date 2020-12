Cinco unidades de almacenamiento, cinco creadores. Buen diseño para almacenar

Share this...

En madera, en acero, en acrílico,… todos interesantes, todos atractivos

Gabinetes, armarios, tocadores, baúles, cajoneras, cómodas,… en este artículo reunimos cinco proyectos dedicados al diseño de unidades de almacenamiento que por sus prestaciones, carácter, originalidad y buen diseño, entendemos serán de interés para nuestros lectores. ¡A disfrutar!

Midst, el gabinete flotante de Michele J. Lee

El gabinete Midst es una pieza de mobiliario creada por la diseñadora estadounidense Michele J. Lee, que destaca por su juego de espacios y texturas que confabulan para crear un producto elegante, sutil y diáfano. Un primer volumen, producido en acrílico traslucido, alberga un segundo hecho de acero con revestimiento en polvo, éste, gracias a estar sujeto desde su cara posterior con una serie de pernos metálicos, parece levitar dentro de la estructura principal. Simple y efectivo.

Stripe, los cubículos apilables de Natali Ristovska y Miki Stefanoski

Los diseñadores macedonios Natali Ristovska y Miki Stefanoski firman Stripe, una divertida y versátil colección compuesta de tres cubículos hechos con varillas de metal reforzado, diseñados para cumplir funciones de mesa auxiliar, asiento y/o unidad almacenamiento. Ya sean apilados, por separado, en línea o colgados de la pared, los Stripe parecen adaptarse a una gran variedades de ambientes y necesidades. Lo dicho, divertidos y versátiles.

Fluo: 100% acrílico, 100% fluo, 100% Will Choui

El diseñador canadiense Will Choui es el responsable de Fluo, un atrevido gabinete producido completamente en acrílico traslucido. Si bien la elección de un tono anaranjado fluo es el rasgo más determinante de esta pieza, su diseño estructural no se queda atrás. Lo paneles que lo componen, cortados con tecnología CNC, no precisan de herramientas para ser montados o desmontados, y al tratarse de superficies planas, su transporte y almacenamiento es óptimo. Potente.

Zurich Shelf, la estantería ligera de Leonard Kadid

Zurich Shelf es una elegante estantería de roble natural ideada por el arquitecto y diseñador galo, Leonard Kadid. Las nueve piezas que componen la Zurich Shelf, las cinco baldas, y las cuatro varillas cilíndricas que funciona como parantes y pies respectivamente, tan solo necesitan de dos tornillos para ensamblarse. Su aspecto ligero es solo eso, aspecto. Su cuidado diseño permite almacenar toda clase de objetos, su peso fortalece la integridad estructural del conjunto.

Sora, los cestos modulares de Yu Matsuda

El diseñador japonés Yu Matsuda ha ideado un atractivo juego de cestos modulares y apilables inspirado en las famosas técnicas de la cestería tradicional del territorio nipón. Sora está compuesto de cuatro —en principio— receptáculos cilíndricos, cuya estructura de madera esta revestida con acrílico transparente. Las tapas individuales, también transparentes, le permiten funcionar solo y por separado, de pie y sobre otra pieza de mobiliario. Ligero, funcional y elegante.