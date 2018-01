Giro y Bamba, las mesas auxiliares de Pedro Paulo Venzon para Viccarbe

Conexión entre la cultura mediterránea y la brasileña

Viccarbe ha incorporado Giro y Bamba a su colección Viccarte, de la que ya formaban parte la butaca Ad-Hoc, de Jean-Marie Massaud, y la mesa auxiliar Up in the Air, de Ramón Úbeda y Otto Canalda. Dos nuevas mesas auxiliares con las que su creador, el diseñador brasileño Pedro Paulo Venzon, reflexiona sobre la delgada línea que separa el arte y el diseño. Piezas minimalistas, que convertidas en verdaderas obras de arte apuestan por la creatividad y rompen con el convencionalismo muchas veces asociado al diseño de mobiliario. Bajo un muy cuidado proceso de trabajo, que en línea a la máxima que define el trabajo de Venzon combina términos a priori antagónicos, como local y global, tradicional y contemporáneo, o industrial y artístico, Giro y Bamba materializan la conexión entre la cultura mediterránea y la brasileña. Dos culturas que, aunque a priori podrían parecen alejadas y distintas, se encuentran sin embargo íntimamente conectadas por una característica y fuerte creatividad. Para Víctor Carrasco, fundador de Viccarbe, ha sido un privilegio trabajar con el diseñador brasileño: “Pedro es poesía y desde Viccarte nos sentimos muy orgullosos de compartir con todo el mundo su obra”, afirma.