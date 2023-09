Los de Form Us With Love unen fuerzas con MDD para dar vida a Stilt. Contract a otro nivel

Difuminar aún más la ya delgada línea que separa la vida social de la profesional

Form Us With Love, el famoso estudio sueco fundado en 2005 por Jonas Pettersson, John Löfgren y Petrus Palmér, ha desarrollado para MDD una potente colección de mobiliario para entornos de trabajo que, gracias a su esencialista arquitectura es capaz también de funcionar sin problemas en espacios del hogar. Compuesta de puf, butaca, sofás, sillón y estantería, esta nueva entrega de Form Us With Love busca difuminar aún más la ya delgada línea que separa la vida social de la profesional. La clave de Stilt, como ha sido bautizada la serie, consigue funcionar por su acertada combinación entre robustez y ligereza reflejada en la estructura metálica y sus partes blandas. “Con Stilt, la intención siempre fue crear piezas que fueran lo suficientemente robustas para la oficina pero, al mismo tiempo, ligeras para el hoga”, comenta Löfgren.