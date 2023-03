Bocadillos de diseño: Patricia Urquiola, Verner Panton, Nooi, Huzi Design y The New Raw

Share this...

The New Raw se inspira en formaciones geológicas para dar vida a Stratum. Plástico reciclado y tecnología de impresión 3D

The New Raw, el estudio neerlandés dirigido por Panos Sakkas y Foteini Setaki, ha conseguido completar con éxito una descomunal pieza de mobiliario de 18 metros de largo, producida completamente con tecnología de impresión 3D y 800 kg de plástico reciclado. Se trata de Stratum, un banco para entornos urbanos controlados, de claras líneas orgánicas, cuasiamorfas, inspirado en ciertas formaciones rocosas estratificadas. «La materialidad es un factor importante en nuestra investigación, ya que juega un papel importante en nuestra percepción mental, visual y física de un espacio. En este caso, Stratum realza el carácter y las funcionalidades de un recibidor común y, al mismo tiempo, infunde una sensación de familiaridad que hace que los visitantes se sientan cómodos”, comenta Sakkas.

Nooi diseña el separador de ambientes definitivo y se llama Patchwork

Patchwork es una arriesgada pieza de mobiliario pensada para espacios reducidos, compartidos y dinámicos. Obra de Nooi, el estudio italiano propiedad de Giulia Pesce y Ruggero Bastita, la idea nace de la necesidad de ofrecer una solución para los siempre abarrotados centros para refugiados o personas sin hogar. «El desafío era mejorar la calidad de vida de personas en distintos contextos de cohabitación. Patchwork ofrece una solución eficiente a las necesidades de privacidad, delimitación de un espacio propio, personalización y organización de la ropa y pertenencias personales», comenta Pesce. Utilizando un separador de ambientes de factura metálica como punto de partida, Pesce y Bastita consiguieron articular un módulo funcional e independiente, capaz de «vestir» una ambiente y aportar soluciones para espacios compartidos.

Cosmos, la línea de juguetes espaciales de Huzi Design. De madera, modulares, adorables

El equipo creativo del estudio de diseño hongkonés, Huzi Design, es el responsable de Cosmos, una refrescante colección de juguetes de madera cuyas originales y logradas líneas maestras consiguen trascender su mera función lúdica y lanzarla como una serie cuasiartística de colección. Modulares, magnéticos y en clave DIY, las cinco piezas que componen la serie enamoran desde un primer momento por su sofisticado carácter naïve. «Mientras las ensamblas, Cosmos consigue estimular tu creatividad y alimentar tu espíritu de exploración», comentan desde Huzi Design.

Cenote, los lavabos de piedra de lava de Patricia Urquiola

La galardonada arquitecta y diseñadora asturiana Patricia Urquiola es la autora de Cenote, una minimalista línea de lavabos cuya materialidad, por extraordinaria que sea, no representa el total de su arrollador atractivo. Desarrollada para Agape, la famosa firma italiana especializa en espacios de baño, cada pieza de la serie ha sido tallada en un solo bloque de piedra de lava, dejando al descubierto su color oscuro natural y su textura única sin caer en lugares comunes. «Cada lavabo es único y distintivo, gracias a combinación de la artesanía de alta calidad con la belleza agreste de la piedra de lava», comentan desde Agape.

&Tradition reedita Flowerpot de Verner Panton

No es la primera vez que hablamos de &Tradition y sus deliciosas reediciones de los productos más famosos del legendario diseñador danés, Verner Panton. Esta vez se trata de Flowerpot, la deliciosa lámpara de sobremesa que, gracias a sus impolutas líneas maestras, consiguió revolucionar el diseño escandinavo en los años 60. La actualización de esta joya del diseño contemporáneo no solo se circunscribe a los materiales, el abanico de acabados ha crecido hasta las 12 opciones para que sea imposible no hacerse al menos con una de ellas.

La imagen de portada es obra de la ilustradora australiana Liv Lee