The Slank Occasional, la silla laberíntica de George Gibbens

Escultórica y funcional

The Slank Occasional es una butaca de marcado acento escultórico diseñada por el creativo sudafricano, George Gibbens, para The Artling, la famosa galería asiática especializada en arte y diseño. Producida en madera de haya, The Slank Occasional se construye a partir de 11 paneles (compuestos a su vez de 16 piezas), cuya orgánica silueta, le permite solucionar asiento y respaldo con un mismo volumen. Para este proyecto, comenta Gibbens, se ha inspirado en los laberintos unicursales, aquellos que poseen un recorrido único desde la entrada hasta el centro.