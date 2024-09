Vaarnii: el mobiliario finlandés y el brutalismo en madera

Share this...

«Esta es una tierra de extremos inquebrantables, donde los inviernos duros se desvanecen en días de sol interminables. El silencio se encuentra con el heavy metal, y lo brutal va de la mano con lo sofisticado».

El caso de Vaarnii es, hasta cierto punto, desconcertante; e irremediablemente nos plantea una pregunta. ¿Son absolutamente geniales o todo lo contrario? Vamos a ello.

Como todos sabemos el know how nórdico en lo que respecta al diseño de mobiliario en madera no tiene parangón. Cientos, sino miles de años de experiencia se notan y mucho. Su visión y ejecución es inapelable y viene sentando cátedra en mercados de todo el mundo hace décadas. Por esta razón, la propuesta de Vaarnii convive con la polémica desde que Antti Hirvonen, su fundador, decidiera echar a andar esta interesante firma finlandesa.

Robustas, esenciales, austeras hasta más no poder y por sobre todas las cosas, funcionales; todas y cada una de las piezas de Vaarnii han sido «cortadas con la misma tijera». Producidas casi —y sin el casi— exclusivamente con pino nacional, el paisaje de su extenso catálogo cuenta la misma historia. «Usamos materiales naturales y nos inspiramos en la eficiencia del diseño vernáculo, donde los objetos se crean para satisfacer las necesidades básicas. El nuestro es un diseño artesanal mezclado con el contemporáneo; combinamos lo local con lo global, lo analógico en armonía con la tecnología».

Contextualizada la marca y sus actores, es momento de dedicarle unas líneas a los productos. Qué decir de ellos, rústicos no, lo siguiente. Y aunque algunas piezas como la 005 Lounge Chair, la 006 AA Side Table o la 014 Norppa Rocking Toy, exhiben cierta complejidad estructural y/o constructiva, la tónica general es ciertamente otra. Madera desnuda, tratada pero desnuda, cortes sin extravagancias, sin funcionalidades ocultas o giros de guión,… eso sí, ni un solo anclaje metálico o similar a la vista, todo un detalle.

«En Finlandia hay muy poca charla trivial, no es nuestra forma de comunicarnos. En su lugar, existe la franqueza. Esa misma franqueza no se limita a la forma en que hablamos: la honestidad, la claridad, la sencillez y la dureza impregnan todo».

Un último aspecto a destacar de Vaarnii es su apuesta por las nuevas generaciones, diseñadores, makers y artistas de gran proyección como Fredrik Paulsen, Kwangho Lee, Nicholas Gardner, Saša Štucin, Nina Tolstrup o Jack Mama, ya forman parte de esta interesante andadura.

