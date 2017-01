Transcending Boundaries, las nuevas instalaciones inmersivas de TeamLab en Londres

Instalaciones inversivas en la galeria Pace London

A partir del 25 de enero y hasta el 11 de marzo podrá verse en la galería de arte londinense Pace London la muestra Transcending Boundaries. Un viaje por tres salas de instalaciones inmersivas, en las que el colectivo artístico-tecnológico japonés TeamLab explora el papel de la tecnología digital en la superación de los límites, tanto físicos como conceptuales, que existen entre las diferentes obras de arte.

Creatividad, juego, exploración, inmersión, vida y fluidez

Piezas que abandonan su marco expositivo para invadir el de sus vecinas, en una intervención interactiva que involucra al espectador y disuelve barreras entre la obra de arte y el espacio de exposición. Creatividad, juego, exploración, inmersión, vida y fluidez son algunos de los conceptos que definen esta muestra y el trabajo de TeamLab, que ha demostrado una capacidad única para fomentar la creatividad y la curiosidad a través de la tecnología.

Tres instalaciones para no olvidar

Dos de las tres instalaciones, Universe of Water Particles, Transcending Boundaries (2017) y Flowers Bloom on People (2017), serán presentadas por primera vez al público. Mientras que la primera aborda el concepto de ‘espacio ultra subjetivo’ —inspirado en el arte sin perspectiva japonés—, con seis obras del colectivo japonés y una cascada virtual que coloca al espectador en el centro de la obra de arte; la segunda recrea un paisaje de flores que se va transformando según el visitante se mueve por la sala. La tercera de ellas, Dark Waves (2016), simula el movimiento de las ondas basado en el comportamiento de cientos de miles de partículas de agua, en un espacio virtual tridimensional que muestra el agua como una entidad viviente donde sumerge al espectador.

TeamLab, un viejo conocido

No es la primera vez que este colectivo multidisciplinar expone en Londres. Ya lo hizo con su muestra Flutter of Butterflies beyond Borders en la Saatchi Gallery en 2015, pocos meses después de la presentación en la Expo Milano de Harmony y Diversity, dos instalaciones interactivas creadas en torno al concepto de ‘diversidad armoniosa’.