Experimenta Pontevedra premiará la mejor instalación efímera

Reflexionar sobre la ciudad, a través de la arquitectura, el arte y el urbanismo

Entre el 21 y el 24 de junio, la ciudad de Pontevedra acogerá la primera edición del Festival de Diseño Urbano, Experimenta Pontevedra. Organizada por el Concello de Pontevedra, y coordinada, comisariada y promovida por Santos y Mera arquitectos (José Santos y José Mera) y Javier Peñana, la iniciativa propone reflexionar sobre la ciudad, a través de la arquitectura, el arte y el urbanismo. Los participantes, todos ellos profesionales del diseño, la arquitectura y el urbanismo, podrán presentar sus propuestas de forma individual o en equipos —siempre que uno de los componentes esté colegiado— hasta las 14:00 horas del 17 de mayo de 2018. Con acceso a un dossier de materiales de empresas interesadas en participar en el festival (que no exime de la libertad de utilizar otros materiales no contemplados en él), los concursantes deberán diseñar una instalación efímera para el tramo inicial de la calle Benito Corbal, en su encuentro con la Praza de Ourense. Además de aportar una nueva imagen de ciudad a través de la transformación del espacio público, las propuestas deberán incluir un espacio cubierto no inferior a 3 x 3 x 3 metros, que funcione como punto de información del festival. El equipo ganador, que se dará a conocer a finales de mayo y recibirá un premio de 2.500 euros, se encargará de montar y desmontar su instalación, pasando ésta a formar parte de la serie de intervenciones realizadas en diferentes localizaciones del casco urbano.