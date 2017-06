Ganadores del Cosentino Design Challenge 11.

226 proyectos presentados

La undécima edición del concurso internacional Cosentino Design Challenge ya tiene ganadores en sus dos categorías de Arquitectura y Diseño. Una convocatoria que, dirigida a estudiantes matriculados en el curso académico 2016-2017 en cualquier centro o escuela superior de Arquitectura, Diseño o Interiorismo y otras áreas de conocimiento similares, ha vuelto a ofrecer a los participantes la oportunidad de investigar en torno a espacios, materiales y sistemas constructivos, siempre a partir de productos de la empresa Cosentino.

Elegidos entre los 226 proyectos presentados —151 en la categoría de Arquitectura y 75 en la de Diseño—, los ganadores se dieron a conocer en el marco de Transferencias Design 2017, una iniciativa celebrada los días 8 y 9 de junio en Málaga, en la que Cosentino participa. Con ‘Cosentino y el Viaje’ como temática, la Categoría de Arquitectura premió dos proyectos de la ETSAM: Stone Quarry, de Ángel Cobo, y Odyssey, de Arturo Garrido, erasmus en la UPM Roma; y Origins of the journey, del estudiante de la Escuela Arte de Zaragoza, Jorge Martinezuno. En la categoría de Diseño, centrada este año en “Cosentino y la Tecnología”, los ganadores fueron Tempostino, de Louise Bouglier y Bérangère Peries, y Eclipse, de Camille Delalande y Aurélien Jolly, ambos de la Esam Design París; y The GLOW, de nuevo de Arturo Garrido. Además de los seis proyectos ganadores, que recibieron un premio de 1.000 euros cada uno, se entregaron tres accésit en cada categoría.

