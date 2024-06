A su salud. Pequeña entrevista a Ramón Ubeda, ganador del premio ADI Cultura de Oro

Share this...

Lo ha hecho (y sigue haciendo)

Periodista, grafista, diseñador, director artístico en diferentes empresas y comisario de exposiciones. De los medios de comunicación hasta la cocina de la industria, Ramón Ubeda lo ha hecho (y sigue haciendo) casi todo.

En formato libros y muestras –desde hablar de sexo, a los lugares de trabajo, las copias y las coincidencias y en medio de la pandemia, un tema absolutamente necesario pero increíblemente poco o nada abordado hasta ahora: la salud, por el que la semana pasada ganó el premio ADI Cultura de Oro de ADI-FAD a su libro El diseño es bueno para la salud.

Podemos decir que sos un oro….y con diseño y salud… ¿Cómo se siente?

El Oro lo ha concedido un jurado cada vez más sensibilizado con los temas del diseño relacionados con la sostenibilidad y el bienestar de las personas. Siento que va a seguir siendo así por el bien de todos y en lo personal agradezco su texto de valoración a la hora de conceder este premio: “Por ser un proyecto absolutamente necesario, ya que resume el trabajo de investigación de cómo el diseño ha sido fiel a la hora de mejorar la vida de las personas. En un ámbito muy importante, la salud, el libro es una exposición permanente, una reflexión profunda, y una buena puesta en escena de la talla de las de las exposiciones internacionales; el montaje, la idea, la edición y los textos son excelentes”.

¿Cuánto tiempo te llevó este trabajo?

Tres años, con una pandemia por medio que amenazó con poner en peligro la exposición en el MuVIM, pero que sirvió para darle más sentido si cabe al trabajo que estaba haciendo.

¿Qué te motivó hacerlo?

La necesidad de que la gente acabe de entender la utilidad del diseño más allá de lo decorativo. Había que aprovechar la ocasión para explicar que una vacuna no sirve de nada si no tenemos una jeringuilla para inyectarla. Y eso es un diseño industrial. Tras ese ejemplo sumé otros quinientos. No podía entender como nadie lo había hecho antes. Era la primera vez en todo el mundo que se trataba la relación del diseño con la salud desde una mirada transversal, en todas las disciplinas de la creatividad.

¿Qué fue lo más desafiante de realizar esta exposición y luego libro?

Querer hacer un proyecto grande con un presupuesto reducido.

¿Lo más gratificante?

El reconocimiento en forma de premios que ha tenido este trabajo en todas sus facetas: Oro en el ADI Cultura de ADI-FAD, al libro “El diseño es bueno para la salud” y de rebote a la exposición “Diseño y Salud” que está en su origen; Plata en la categoría de diseño para espacios efímeros por el diseño de la exposición, realizado con Cosín Estudio, otorgado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV); y Bronce en los premios LAUS de ADG-FAD en la categoría de Gráfica para exposiciones por el magnífico trabajo de Dídac Ballester y Antonio Ballesteros. Lo más gratificante, que para mí es también un premio, el más importante, ha sido ver cumplido el otro objetivo que me había propuesto: promover que haya una especialidad del diseño orientada al sector de la salud, que hasta entonces no existía, en las principales escuelas españolas. Hacer ver a los futuros diseñadores que es más valioso para la sociedad y puede ser más satisfactorio para ellos, proyectar cualquier aparato que sirva para salvar o mejorar nuestras vidas en lugar de aspirar a querer hacer otra lámpara decorativa más. En las candidaturas de esta misma edición para las Medallas ADI, que se conceden a los mejores proyectos realizados por estudiantes, la mayor parte de ellos han estado relacionados con la salud y el bienestar de las personas. Ojalá que esto sea sólo el principio.

La exposición seguirá rodando, ¿entiendo que ese es tu deseo?

Mi deseo sería que alguna de nuestras instituciones públicas estuviera interesada en apoyar lo que promueve esta exposición. El Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o el Ministerio de Cultura de España, por alusiones. También organizaciones como la ONCE o cualquiera de las grandes compañías farmacéuticas que hacen negocio a costa de nuestra salud y de esta forma podrían devolver a la sociedad una pequeñísima parte de lo que la sociedad les da. En esos tres años de trabajo no lo hemos conseguido y su ayuda es fundamental para que el libro pueda tener más difusión y la exposición siga rodando.