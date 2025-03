Abierto el concurso internacional Best House in the World

111.000 euros en premios

inHAUS abre la convocatoria para el concurso internacional Best House in the World (BHW), que busca premiar los proyectos residenciales más innovadores, con un total de 111.000 euros en premios. Este certamen está dirigido a arquitectos, estudios de arquitectura y diseñadores que deseen presentar proyectos residenciales y previos a su construcción. Los proyectos deben contar con clientes y parcelas reales, pero aún no haberse ejecutado.

El proceso de inscripción y las fases subsecuentes del concurso están diseñadas para facilitar la participación de arquitectos de todo el mundo y asegurar que cada proyecto cumpla con nuestros estándares de calidad y viabilidad. Aquí se detallan las etapas desde la inscripción hasta la preselección:

Noviembre – Presentación de candidaturas – desde el 20 de noviembre del 2024 hasta el 31 de mayo de 2025.

Junio – Preselección y reunión del jurado – entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025.

Septiembre – Elección de ganadores – Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025.

Octubre – Ceremonia y entrega de premios – Entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.

Más información en este enlace.