El Premio Nacional de Diseño Gráfico ANUARIA 2025 abre convocatoria

Tienes tiempo hasta el próximo 30 de noviembre

El Premio Nacional de Diseño Gráfico ANUARIA 2025, los galardones que reconocen la excelencia del diseño gráfico más respaldado y respetado del sector en España abre convocatoria para su edición 2025.

Organizado por la Fundación Veredictas Internacional, esta nueva entrega se ha estructurado en torno a cuatro secciones con un total de 21 categorías. «Estos premios son posibles gracias a la confianza que las principales organizaciones, colegios profesionales y centros de diseño de España,… El esfuerzo de todos nos ayuda a mantener el espíritu de siempre: ser el premio de todos los diseñadores, desde la gran agencia al estudio más pequeño e independiente de cualquier rincón de la geografía, para nosotros es muy importante que Anuaria sea el premio de todos», comentan desde la organización.

El jurado del Premio ANUARIA 2025, formado exclusivamente por miembros designados por las principales organizaciones profesionales, Universidades y escuelas de diseño, este año aumenta con la incorporación de ocho nuevas organizaciones. Profesionales como Ángel Squembri (Design From Andalucía), Chío Romero (AAD); Jen Martínez (ADG-FAD); Valeria Serra (AIDI); Tomás Antón Escobar (DIMAD); o Josetxo Aldunate (Disena Navarra), son solo algunos de los 19 profesionales encargados de la selección final.

El jurado valorará la calidad del diseño gráfico, la creatividad, la coherencia entre función, mensaje, público y estrategia, la innovación, el valor comercial y la interrelación de las diferentes disciplinas y profesionales, así como aquellos aspectos que consideren relevantes.

Todos los interesados en participar en el Premio Nacional de Diseño Gráfico ANUARIA 2025 deben realizar una inscripción por cada obra presentada —pudiendo inscribir tantas obras como estimen conveniente—. Un dato importante a tener en cuenta es que aunque la convocatoria oficial finaliza el próximo 30 de noviembre, existen importantes descuentos si te sumas antes del 15 de noviembre, además de un 10% de descuento acumulable, solo por señalar a la organización que deseas que la Fundación Veredictas Internacional done el 10% del importe de tu inscripción.

La ceremonia de entrega del premios se celebrará en el auditorio de la Escola Llotja en marzo de 2026. Más información en este enlace.