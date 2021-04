Jumpthegap, el concurso internacional de diseño organizado por Roca ya está aquí

En la búsqueda de soluciones innovadoras para el espacio del baño que aborden los desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU

La décima edición de Jumpthegap, el concurso internacional de diseño organizado por Roca, en colaboración con el BCD, ya está aquí. Esta nueva entrega del celebre certamen, invita a arquitectos y diseñadores de todo el mundo a crear soluciones para el espacio del baño que aborden y promuevan los objetivos establecidos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. “Hay nuevos desafíos provocados por la pandemia, mientras que otros son de importancia creciente y vital, tales como la preservación del planeta, el apoyo a su diversidad o la lucha contra las desigualdades. Jumpthegap ha evolucionado para dar una respuesta más directa a estos temas, buscando ideas tecnológicamente viables, aportando valor añadido a la innovación y mostrando diversidad, sostenibilidad, atemporalidad y adaptabilidad, valores que siempre han formado parte del ADN de Roca”, afirma Marc Viardot, Corporate Marketing and Design Director de Roca Group.

Los proyectos presentados serán evaluados por un jurado de profesionales de renombre, liderado por el arquitecto japonés y ganador del Premio Pritzker 2014, Shigeru Ban (presidente del jurado), y que también cuenta con Somi Kim, directora sénior de soluciones para el cuidado de la salud en Johnson & Johnson (J&J) Design; Paul Priestman, diseñador, presidente de PriestmanGoode; Andrea Trimarchi y Simone Farresin, fundadores del estudio de diseño Formafantasma; Deborah Seward, directora del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas en Bélgica; Mariana Amatullo, presidenta de Cumulus International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media; Isabel Roig, directora ejecutiva del BCD y presidenta de World Design Weeks; y Marc Viardot, Corporate Marketing and Design Director de Roca Group.

Los interesados en participar deberán presentar sus propuestas entre el 3 de mayo y el 3 de junio de 2021, ya sea individualmente o en grupos de dos. Tras una preselección por parte de representantes del Roca Design Center y del Roca Global Innovation Hub, el jurado revisará las propuestas en dos rondas, del 16 al 27 de junio y del 28 de junio al 4 de julio.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia virtual el 6 de julio, donde se entregarán un total de 13 premios: cuatro premios de 2.000 euros para el ganador de cada categoría, ocho premios de 500 euros para el primer y segundo finalista de cada categoría y un gran premio de 5.000 euros para el proyecto Best of the Best, seleccionado entre los cuatro ganadores. Más infromación en este enlace.