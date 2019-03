Se extiende el plazo de presentación de proyectos para acceder a las Becas Experimenta

Domingo 10 de marzo a las 23:59 horas

Las Becas Experimenta prorroga el limite para la presentación de proyectos al próximo domingo 10 de marzo a las 23:59 horas. Programado inicialmente para el 6 de marzo, la organización ha decidido extender el plazo por pedido explícito de potenciales participantes. Presentadas oficialmente el 21 de febrero pasado, tras un acuerdo sin precedentes entre Elisava y Experimenta, dos de los pilares de la cultura del diseño español, las Becas Experimenta se presentan como una oportunidad única para que estudiantes de todo el mundo puedan acceder con mayor facilidad a uno de los másters del área de producto que ofrece la prestigiosa institución educativa catalana.

“Elisava quiere premiar el talento de estudiantes que desean dedicarse al sector de la ingeniería y el diseño, dando así la posibilidad a obtener alguna de nuestras becas para cursar los másters del área de producto”, comentan responsables de Elisava, y agregan, “muchos de los participantes a las becas e interesados en nuestros másters son estudiantes internacionales, por lo tanto, creemos que una beca de descuento, también es una ayuda para él o ella; al tener que cambiar de residencia”.

Para optar a una de las tres becas (una con 50% y dos con 25% de descuento) sobre el precio de matrícula, los participantes deben presentar a un jurado su portfólio junto con un vídeo, de un minuto de duración, en el que expongan su motivación para cursar la maestría. Los grados académicos de posgrado a elegir son: Máster en Diseño y Desarrollo de Producto, Máster en Diseño de Mobiliario, Máster en Ingeniería de Diseño Industrial, Máster en Modelado 3D para Automoción y Producto, Master’s Degree in Design through New Materials.

El jurado estará formado por responsables de Experimenta y de Elisava. Los nombres de los ganadores se harán públicos el miércoles 13 de marzo en las webs y redes sociales de Elisava y Experimenta. El cierre de plazo será el miércoles 6 de marzo a las 23:59 horas (hora española). Para más información haz clic aquí.