Rundgang: jornadas de puertas abiertas en la UdK Berlín

La academia de artes más grande y diversificada de Europa

Y este fin de semana en Berlín, continuamos visitando las puertas abiertas de las universidades más prestigiosas de diseño. En este caso la Universidad de las Artes de Berlín que es una de las mayores y más diversificadas universidades de las artes del mundo ya que además de los formatos tradicionales en las cuatro facultades de Bellas Artes, Arquitectura, Medios de Comunicación y Diseño, Música y Artes Escénicas, suma el Centro Inter-universitario de Danza de Berlín, el Instituto de Jazz de Berlín y la Escuela Profesional.

Emplazada en uno de los barrios más distinguidos de la ciudad, Charlottenburg, vale decir que ya visitar el bellísimo edificio y los jardines es bellísimo. Luego la oferta de propuestas es infinita: desde pintura, escultura y performance hasta bocetos de diseño, desfiles de moda y proyecciones de películas, pasando por conciertos, danza e instalaciones sonoras, donde los estudiantes muestran sus trabajos de grado o masters. Tema aparte los talleres que son instalaciones en sí mismas. Sobre todo los dedicados a serigrafía, grabado, escultura y pintura.

Ahora bien, las presentaciones del departamento de diseño de producto este año versaron sobre dispositivos para el cuerpo humano, propuestas para vivir de a dos, viajes, muebles para el confort, contenedores de vidrio y en lo personal, la que más disfrute, “Craftography: Exploring Design through the Choreography of Craft “ (Craftografía: Explorar el diseño a través de la coreografía de la artesanía). “Hay algo fascinante en presenciar la creación de un producto y observar cómo los materiales se transforman en objetos. Ya sea la producción industrial con maquinaria a gran escala moviéndose de forma coreografiada, o los fascinantes métodos artesanales como la cerámica, o incluso las dinámicas escenas de los mercados de alimentos donde se preparan a la carta delicias como el hilo dental de caramelo o el döner, cada proceso encierra su propio encanto”, adelantan sobre una muestra que tuvo mucho de creación de nuevos materiales como el proyecto Plateful de los estudiantes Aaron Slupinski y Nora Shalabi que prescindiendo del uso de máquinas sofisticadas, posibilita crear tus propios moldes para hacer distintas configuraciones de platos o contenedores.