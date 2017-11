Wow! invita a diseñar una nueva marca para Estados Unidos

Concurso de branding/advertisement para estudiantes de todo el mundo

WOW! lanza su concurso This is USA!, en el que desafía a estudiantes de todo el mundo a desarrollar una nueva marca para los Estado Unidos. El objetivo es crear una identidad visual que represente a las distintas comunidades que habitan el país del norte, integre la diversidad de sus 50 estados, y tenga la flexibilidad para adaptarse a requerimientos de múltiples instituciones locales. Los participantes deberán presentar: resumen de la idea, look and feel, logo, paleta de colores, tipografía y aplicación de marca. El jurado, integrado por Irene Van Nes, autora de Dynamic Identities; Svein Haakon Lia, fundador de la consultora de diseño Bleed; Verònica Fuerte, fundadora del estudio Hey; y Nicolás Ortega, VP de Innovación de Y&R, reconocerá a los tres primeros puestos con premios de entre 2,000 y 750 euros. El cierre de las inscripciones es el 15 de enero de 2018.