1.000 cursos de Domestika a precios Black Friday

Invertir en conocimiento siempre es una buena idea

Hasta este jueves 25 de noviembre, Domestika, la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad, ha puesto a disposición de nuestra comunidad un descomunal catalogo compuesto de 1.000 cursos a tan solo 9,90 euros cada uno.

Esta promoción es una fantástica oportunidad para hacerte con uno de esos cursos que llevas tiempo rondando y de una vez por todas, comenzar —o mejorar— una nueva faceta de tu vida profesional. Desde dar tus primer pasos en PhotoShop de la mano de Carles Marsal (enlace), graduarte en After Effects con Carlos «Zenzuke» Albarrán (enlace), o Diseño y modelado arquitectónico 3D con Revit, por Arturo Bustíos Casanova (enlace); hasta una clase magistral para vivir el interiorismo de principio a fin, con la ayuda de Ana García (enlace) o aprender técnicas de patronaje para replicar tus prendas favoritas, con la gente de Lantoki (enlace),… las posibilidades de que no encuentres lo que buscas son prácticamente nulas. ¡Ya no tienes excusas!

La contrastada calidad de los talleres y los profesionales que los imparten, que ha llevado a Domestika ha convertirse en la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad, es una garantía de éxito. ¡Anímate!

Te dejamos aquí enlaces a las categorías de Ilustración, Fotografía y Vídeo, Diseño, 3D y Animación, Arquitectura y Espacios, Diseño Web/App y Moda, para que eches un vistazo tu mismo.