Aprendiendo más allá de la Animación. Conferencia online y gratuita de ESDi

Viernes 19 de febrero a partir de las 16:30 horas

ESDI, la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, organiza Aprendiendo más allá de la Animación, una conferencia online donde dos de sus exalumnos más dotados, Arnau Ollé, supervisor de Animación en Skydance Animation y Albert Barba, Animador Lead en Skydance Animation, hablarán de sus vivencias y experiencias profesionales en superproducciones como Despicable Me 3, How The Grinch Stole Christmas, o The Secret life of Pets, y compartirán con los virtuales asistentes, algunos tips, notas y por supuesto, su punto de vista sobre la actualidad de la profesión y la industria.

La conferencia, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de febrero a partir de las 16:30 horas (inscripciones aquí), se divide en dos partes. La primera versará sobre la construcción y vida de un personaje de animación, desde sus primeros pasos en el departamento hasta que sale en la película. La segunda parte se centra en todos aquellos consejos recogidos a través de la experiencia que permiten elevar tu profesión a otro nivel.