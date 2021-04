Arte, arquitectura y fotografía en el Roca Madrid Gallery

Share this...

Dos eventos imperdibles como motivo del Día Mundial del Arte

Como motivo del Día Mundial del Arte, Roca Madrid Gallery organiza dos eventos a la altura de las circunstancias. El primero de ellos se titula Art-Quitectura: The Soul of the Building, se trata de una charla virtual protagonizada por el arquitecto Raúl Almenara y el fotógrafo Juan Baraja. La jornada, que será retrasmitida en directo a través de la cuenta de Instagram de la espacio madrileño, girará en torno al papel de la fotografía y de la arquitectura y sus influencias recíprocas. Se hablará sobre la evolución de la fotografía arquitectónica y su expansión en redes sociales. «Este tipo de fotografía, así como la fotografía de autor, ha llegado a convertirse en un arte en sí mismo dando lugar a simbiosis extraordinarias como las que se debatirán en la sesión», comentan desde la organización del evento que será moderado por Elisa Martínez, responsable de Roca Madrid Gallery.

La cita es el próximo jueves 15 de abril a las 19:00 horas. Más información en este enlace.

La segunda propuesta llega con el nombre de Terminus, se trata de una interesante exposición pop-up que podrá visitarse del 12 al 26 de abril en las instalaciones del Roca Madrid Gallery. Se trata de un compendio de los mejores Proyectos Fin de Carrera del Máster y del Grado en Arquitectura de la Universidad de Navarra. Toda una representación de los futuros talentos del país. «Esta muestra pretende ser un paisaje de nuevos arquitectos, en la que la capacidad de imaginar nuevos mundos abre un horizonte de infinitas posibilidades». Más información en este enlace.