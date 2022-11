Bilbao Bizkaia Design Week 2022. Del 17 al 27 de noviembre todos a Bizkaia

A celebrar el diseño y la creatividad

Del 17 al 27 de noviembre tendrá lugar la novena edición de la Bilbao Bizkaia Design Week, uno de los eventos consagrados al diseño y la creatividad más importantes de la escena española. Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Bizkaia Design Council (BIDC), esta nueva entrega, que se desarrollará bajo el lema Erresonantzia/Eco-sistema, buscará poner en valor a los agentes creativos del territorio, mostrar su diversidad (tipologías, sectores, trayectorias…) y promover relaciones simbióticas y mutualistas, tanto entre los propios sectores creativos como con otros ámbitos económicos y sociales. «Vamos a dedicar esta edición a escuchar y contribuir a la articulación del eco-sistema del diseño y la creatividad en Bilbao-Bizkaia, en claves de innovación y colaboración», comentan desde la organización.

Comisariada por la cooperativa de diseño bilbaína, ColaBoraBora, el programa de este año promete colmar los deseos y expectativas de los asistentes más exigentes. De la mano de profesionales como la periodista en ETB, presentadora de informativos y creadora de Walk on the Basque Side, Vanesa Sanchez; la diseñadora de producto especializada en CMF Design, Paula Cabo Lalanne; o el profesor de la Facultad de Bellas Artes de La universidad del País Vasco y artista sonoro, Mikel Arce; por nombrar solo algunos, las jornadas de esta flamante edición se irán sucediendo una a una, dejando una marca indeleble en la memoria de los participantes.

De entre las más de 50 actividades que dan forma a la Bilbao Bizkaia Design Week 2022, destacan tres que sirven como marco conceptual e hilo conductor de todo el conjunto:

Belarrirekia: Liderada por Rubén Ramila, Amalio Rey, Maraka, Mutur Beltz, Cala Creative Studio, Sara Lenzi, Apitropik, Mikel Arce y Vanessa Sánchez. Se trata de la sesión inaugural (17 de noviembre, de 17:00 a 21:30, en la Sala Cúpula del Teatro Campos), que mostrará un amplio abanico de enfoques en torno a la idea de resonancia.

¿Qué podemos hacer juntas?: Un encuentro para cultivar el sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad respecto a la articulación y el desarrollo sostenible del ecosistema del diseño y la creatividad en Bilbao-Bizkaia. El evento, que tendrá lugar el jueves 24 en el Edificio Ensanche de 10:00 a 14:00 horas, estará protagonizado por Designregio Kortrijk y Teresa Jular.

Disoinua: Una investigación desarrollada por Apitropik, en la que preguntarnos sobre a qué suena “diseño”, cuyos resultados podrán verse en una exposición en la estación de Metro de Abando del 10 al 27 de noviembre.

«Además de todo esto, hay muchas más actividades de todo tipo, como: Besteak, The Ekolab Fashion Films, Navegar el metaverso, Urban psycology, Erribera, Camisetas que enseñan, Begihandi, Selected 2022, Urbanbat, Art +: In the lab, Cómo crear ecosistemas a través del pensamiento sistemático, Roots Sustraiak Raíces, De lo vivo, Ritmo, This is basque design merkatua, Bideotikan… ¡Seguro que hay algo que te hace vibrar!», comentan desde ColaBoraBora.

Para consultar la programación completa, ubicaciones e información general, haz clic en este enlace.