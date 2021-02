Braun comienza a celebrar sus primeros 100 años de vida

Share this...

Y lo hace con dos interesantes iniciativas

Braun, la legendaria compañía germana responsable de algunos de los productos más famosos de la historia del diseño, comienza a celebrar sus primeros 100 años de vida, y lo hace con dos interesantes iniciativas. La primera de ellas tiene como protagonista al reconocido director creativo y diseñador de moda estadounidense, Virgil Abloh, que junto al equipo de diseño de Braun, ha intervenido el icónico sistema de audio Wandanlage, creado por Dieter Rams en 1967. «Siempre me ha atraído el diseño de Braun. Es un lujo participar en su 100 aniversario reimaginando uno de sus productos más icónicos. Esta nueva pieza no solo pone en valor su cometido original, la de ser el aparato de alta fidelidad con el mejor sonido de la época, sino también la calidad y durabilidad de sus materiales. Como creador, me gusta analizar cómo se percibe el arte en la cultura actual, y cómo el diseño puede trascender las mentes más puristas para calar en audiencias más generales”, comenta Virgil Abloh acerca del nuevo sistema de sonido que se dará a conocer a principios del mes de marzo.

La segunda iniciativa de la compañía alemana es la presentación un estudio global sobre diseño y su relación con la llamada «Generación Z». 2.500 jóvenes de entre 18 y 24 años de diferentes rincones del mundo, aseguran que el diseño «tiene el potencial de cambiar sus vidas para mejor, puesto que su objetivo es hacer la vida más práctica y funcional». Además, el 77% de los encuestados se declaran «fans del diseño inteligente» para ahorrar espacio y tiempo. Estos y otros resultados de este estudio servirán de base para convocar la nueva edición del Braun Prize, la prestigiosa competición internacional que desde hace años premia los mejores conceptos de diseño aplicados a producto.