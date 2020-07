Cinco documentales que tienes que ver. Pasado, presente y futuro del pensamiento creativo

Diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura,… cortos, largos,… De todo y para todos. Play y a disfrutar

Siempre es un buen momento para ver un documental y si es sobre disciplinas creativas, aún mejor. En este artículo os recomendamos cinco documentales que a nuestro entender, son imprescindibles, ya sea por su valor intelectual, su producción o su particular visión. Play y a disfrutar.

City Dreamers, arquitectura y planificación urbana

En City Dreamers, Joseph Hillel reúne, organiza y da a conocer al gran público el trabajo e incidencia de Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander y Denise Scott Brown, en la arquitectura moderna y especialmente en la conformación de las grandes ciudades occidentales tal y como las conocemos hoy. Esta interesante pieza, de 81 minutos de duración, no solo rinde un sentido homenaje a estas cuatro talentosas arquitectas —que llegaron a trabajar con leyendas como Mies van der Rohe o Le Corbusier—, sino también ofrece una perspectiva de toda una profesión a lo largo de los últimos 70 años. Aunque debido a las restricciones territoriales es posible que por el momento no puedas hacerte con una copia, bien merece la pena apuntar este titulo. Más información aquí.

Rams, retrato robot del legendario creador alemán

¿Qué no se ha dicho ya de Dieter Rams? Seguramente todo pero Gary Hustwit, el prolífico director estadounidense ha encontrado la manera de contar la misma historia —e historias— una vez más de tal forma que al mismo tiempo que incrementas tu fascinación por la figura de Rams, renuevas tu amor por el Diseño. Un documental intimo, fresco, sincero pero en el que Rams no escapa de ningún tema. La guinda la pone Brian Eno, sí, el genio británico ha sido el encargado de poner música a esta imprescindible obra. Disponible bajo demanda en este enlace.

Logorama, una locura animada de 15 minutos

La nota de color de esta selección la pone Logorama, aunque no se trata de un documental en el sentido estricto de la palabra, este cortometraje nos regala una visión alternativa y refrescante del diseño de logos y marcas. Escrita, dirigida y animada por François Alaux, Hervé de Crécy y Ludovic Houplain, esta pieza de 15 minutos construye un universo a partir de más de 2.500 logos y mascotas de diversas compañías. Puedes ver Logorama haciendo clic en este enlace.

The Loop, la llegada del diseño a IBM

Cuando te enteras que recién en 2001 una compañía como IBM, con más de 100 años de historia, decidió incorporar formalmente un departamento de diseño, se te eriza la piel. The Loop cuenta la historia del equipo de diseñadores que tuvieron que introducir el diseño en el ecosistema de una de las mayores y más influyentes compañías de todos los tiempos. Disponible en la plataforma de InVision.

Just Like Being There, y quién diseña los pósters de conciertos

Las especializaciones dentro del diseño gráfico son tantas y tan variadas que muchas de ellas están entre nosotros desde siempre y no nos hemos dado cuenta. Just like Being There explora los orígenes y situación actual del diseño de pósters para conciertos. A través de entrevistas a creadores, artistas, músicos y productores, el director estadounidense Scout Shannon va introduciéndonos en esta apasionante vertiente de la gráfica y la comunicación de masas. Bajo demanda en Amazon.

La imagen que ilustra este artículo es obra de la diseñadora brasileña Carmela Caldart.